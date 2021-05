Share on Facebook

Le Centre Pompidou et la Fondation Vasarely collaborent une nouvelle fois pour l’exposition événement Sud-Est, amorcée en septembre 2021 à Aix-en-Provence. Confortablement installées à la Fondation Vasarely, les 24 oeuvres de 20 artistes sont dévoilées jusqu’au 12 septembre 2021. Et quel écrin pour cet accrochage que cette fondation, rêvée et réalisée sous l’œil de Vasarely en 1976 !

En 2019, la rétrospective de l’œuvre de Victor Vasarely « le partage des formes » au Centre Pompidou avait marqué les esprits. Quelques visiteurs connaissaient l’artiste, grand pionnier de l’art optico-cinétique, mais beaucoup découvraient seulement son génie des formes et de l’illusion d’optique. Reconnaissable à son art design, géométrique et presque numérique, l’art vif de Vasarely prend vie dans les salles en se jouant des perceptions des visiteurs.

Sud-Est : Un peu de Sud et de l’Est

Affiche de l’exposition Sud-Est (Crédit : Fondation Vasarely)

Sud-Est dévoile la connaissance et l’importance de l’œuvre de Victor Vasarely dans la seconde moitié du XX ème siècle. Comme le raconte Pierre Vasarely, unique petit-fils de Victor Vasarely et président actuel de la fondation : « On dit parfois que l’art optico-cinétique en France avait essentiellement résulté de l’arrivée à Paris de jeunes artistes sud-américains venus y rencontrer un hongrois, Victor Vasarely.»

Même si tout ne s’est pas joué à cette rencontre, l’accrochage propose une sélection d’une vingtaine d’œuvres de sud-américains et d’est-européens pour transmettre la richesse du croisement des travaux entre ces artistes. Ils ont tous contribué, de près ou de loin, au développement d’une mouvance néo-constructiviste (composition géométrique et non-figurative).

Victor Vasarely (Crédit : Fondation Vasarely)

Cette nouvelle exposition vient renforcer les liens entre les deux institutions, ainsi que les affinités entre l’Est de l’Europe et le Sud de l’Amérique. La Fondation, en difficulté financière, recherche actuellement des mécènes.

Informations pratiques



La Fondation est ouverte tous les jours de 10h à 18h

Jours fériés compris (sauf les 25 décembre et 1er janvier 2021)

Tel. 00 33 4 42 200 109

www.fondationvasarely.org

Fondation Vasarely (Crédit : Fondation Vasarely)

