Certainess sont réservées depuis des semaines. D’autres se remplissent au compte-goutte. Les terrasses des cafés, bars et restaurants rouvrent le 19 mai, avec l’ambition de rester ouvertes le plus longtemps possible après six mois de fermeture.

500 terrasses éphémères soutenues par la ville

En quelques jours, 500 commerces se sont inscrits pour bénéficier du dispositif de terrasses éphémères proposé par la Ville de Marseille jusqu’au 30 septembre 2021. Ainsi, ils pourront étendre leur terrasse au-delà de l’emplacement habituel pour doubler gratuitement sa capacité. Benoît Payan, le maire de Marseille s’est déplacé ce matin pour savourer le retour en terrasse. L’élu précise que cette action « s’ajoute aux 1,2 million d’euros d’exonération des taxes accordées durant la période de confinement entre 2020 et 2021 ».

Pour le mettre en oeuvre, les commerces doivent respecter la charte d’engagement et la distanciation physique pour des raisons sanitaires.





























Le retour en terrasse (Crédit : Gomet’)

