J-1 avant la réouverture des musées de Marseille. Pour l’occasion, Benoît Payan s’est rendu mardi 18 mai au matin au museum d’histoire naturelle du Palais Longchamp (4e arrondissement). Dès le mercredi 19 mai, cet établissement culturel, fermé depuis huit mois, pourra à nouveau accueillir du public entre 9h et 18h, notamment avec un accès gratuit aux collections permanentes. « Il est temps de revenir se cultiver », lance le maire de Marseille en fin de visite. « Je veux m’adresser aux Marseillaises et aux Marseillais : retournez dans les musées ! Ce sont les vôtres et ils sont gratuits », déclare Benoît Payan.

Afin de rouvrir tout en limitant la propagation du virus, les musées devront respecter un protocole sanitaire strict. « Jusqu’au 3 juin, les différents espaces du musée sont limités à 60 personnes maximum en simultané », précise Anne Médard, responsable du Museum d’histoire naturelle de Marseille. « Ensuite, nous repartirons sur la jauge précédente qui était de 140 personnes […] Début juillet, si tout va bien, nous n’aurons plus de limite », ajoute-t-elle. Une mesure complétée par un marquage au sol, déjà en place, qui vise à indiquer aux visiteurs le sens de circulation. Au grand désarroi des plus jeunes, « les écrans seront éteints […] c’est très difficile de nettoyer du matériel tactile derrière chaque visiteur », rappelle Anne Médard. Le port du masque sera bien évidemment obligatoire.

#journeeinternationaledesmusees | À la veille de la réouverture des lieux culturels, le Maire de Marseille s’est rendu au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille du Palais Longchamp.

Dès ce mercredi 19 mai, l’accès aux collections permanentes des @museesmarseille sera gratuit. pic.twitter.com/2f0zSVth2r — Ville de Marseille (@marseille) May 18, 2021

Tout comme le museum d’histoire naturelle, le Musée des Beaux-Arts, le musée d’histoire de Marseille et la Vieille charité ouvrent leurs portes au public dès mercredi 19 mai. Mais tous les établissements culturels municipaux n’auront pas tous le feu vert en même temps ! Il faudra encore patienter jusqu’au 11 juin pour admirer les expositions du château Borély et du musée Cantini. Quant au musée d’arts contemporains (MAC), il devrait être accessible en fin d’année, une fois les travaux de rénovation achevés. Aucune date n’a été dévoilée pour les théâtres de Marseille, occupés et bloqués depuis la mi-mars, alors que les discussions entre le monde de la culture, la Ville et l’État semblent au point mort.

Liens utiles :



> La culture à Marseille rejoint le mouvement #OccupationPartout

> « Le Quai des étudiants » à La Criée : un moment d’évasion