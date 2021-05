Une ode à la culture pour tous. Toutes les expositions permanentes des Musées de la Ville de Marseille sont gratuites à partir du 19 mai, après une grande période de confinement. Dès aujourd’hui, chacun peut visiter le Centre de la Vieille Charité, le Mémorial des déportations, le Musée d’Histoire de Marseille et le Palais Longchamp qui abrite le Musée des Beaux-Arts (première galerie) et le Muséum d’histoire naturelle fraichement rénové.

En tant que plus vieille ville de France (2600 ans), Marseille conserve un patrimoine important. Les musées municipaux proposent une collection de près de 120 000 œuvres de toutes périodes historiques et origines géographiques. Ils rassemblent 19 sites patrimoniaux, 7 monuments historiques majeurs, 12 musées labellisés « Musée de France » et 2 sites mémoriaux.

Le Musée Cantini et le Château Borély ouvrent en juin

Après l’ouverture des Musées de Marseille, le Musée Cantini et le Château Borély, rouvriront progressivement pour présenter leurs nouveaux accrochages. Le Musée Cantini proposera l’exposition « Ici, Là » de Gérard Traquandi du 11 juin au 26 septembre 2021, un artiste aux multiples savoir-faire dont les aquarelles, les céramiques et les photographies seront exposées.

De son côté, le Musée des arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode (Château Borély) annonce une réouverture le 12 juin avec son exposition « Souffles. Souffles. 10 ans. 10 designers. 10 vases. » qui se tiendra jusqu’au 7 novembre 2021. Cet événement mettra en lumière les dix derniers lauréats du Prix Design parade d’Hyères autour d’une matière (le verre) et d’un objet (le vase). Pour ce projet, le Musée Borély ne fait pas cavalier seul : il s’associe à la Villa Noailles, organisateur du prix design, et au Centre de Recherche International sur le Verre et les arts plastiques (Cirva).

Le Musée d’art contemporain (Mac), en cours de rénovation, rouvrira progressivement au public, au même titre que l’Opéra de Marseille et le théâtre de l’Odéon.

