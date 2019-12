Noël est avant tout la fête des enfants. Si vous recherchez des cadeaux locaux qui ont du sens, tout en restant ludiques et pédagogiques, voici une idée qui plaira aux jeunes lectrices et lecteurs.

Direction les îles du Frioul, à la rencontre d’une jeune héroïne drôlement dégourdie : Pola de Marseille et du nouvel opus de la série écrite par Jeanine Anziani et illustrée par Isabelle Nègre-François. Au fil des albums, nos jeunes lectrices et lecteurs de 5-8 ans suivent les aventures de cette petite fille qui n’a pas sa langue dans sa poche et affirme ses convictions. Car on peut être jeune et engagée. La preuve : après la propreté et l’environnement dans Pola sur le Vieux-Port, le gaspillage d’énergie avec Pola chez le voisin, le vivre ensemble pour Pola en Corse, le harcèlement dans Pola à l’école, cette fois la petite héroïne défend la préservation du milieu marin et s’attaque au comportement en mer. Pola en bateau, c’est aussi l’occasion de découvrir les barquettes marseillaises, patrimoine maritime.

Et pour un cadeau personnalisé, rien ne vaut une dédicace. Jeanine Anziani sera présente au Festival du livre de Marseille, les 7 et 8 décembre, au parc Chanot puis, le 14 décembre, au Salon jeunesse Leclerc Sormiou. L’occasion de découvrir d’autres histoires comme L’été du loup, Contes de la Méditerranée ou Trucs de Ouf.

« Mère » et « fille », 100% Marseillaises (©DR)