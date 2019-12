9h45 – Marseille, Dubble Marseille Smartseille. Laure-Agnès Caradec, adjointe au maire déléguée à l’Urbanisme, présidente d’Euroméditerranée et de l’Agence d’urbanisme de l’agglomération Marseillaise (Agam) organise un petit-déjeuner de presse sur la transformation urbaine de Marseille.

11h – Marseille, Mucem. Inauguration du Quai Henri Germain-Delauze, président fondateur de la Comex.

[19h, Marseille, Belsunce] Quartier général du Tiers Programme, le Tiers QG de Manifesta 13 ouvre ses portes vendredi 6 décembre dès 19h à Belsunce et inaugure la première exposition des Archives Invisibles, Archive #1 : Place des investis, en amont de la biennale Manifesta 13 Marseille. Imaginée par les étudiants de l’ESADMM (École Supérieure d’Art et de Design de Marseille Méditerranée) et le studio de design et d’architecture hollandais COOKIES, cet ancien snack de Belsunce a été transformé en QG du Tiers Programme pour accueillir une série d’expositions et une programmation événementielle (rencontres, performances, ateliers)…