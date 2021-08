Citeo lance la 4e phase de son Plan de performance des territoires débuté en 2018 et qui vise à accompagner les collectivités locales dans une démarche de tri des déchets. Une 4e phase à 29,2 millions d’euros, sur les 190 millions déboursés en tout pour les cinq phases du plan.

A ce jour, 35 millions de Français peuvent trier leurs déchets ménagers grâce à la mise en place de ce plan. Avec le lancement de cette 4e phase, 21 centres de tri supplémentaires dans 103 collectivités vont adapter leur process de gestion des déchets et opérer un tri et un recyclage de qualité de spots, emballages, barquettes etc. « 7,3 millions d’habitants supplémentaires pourront trier tous leurs emballages sans exception dans les mois à venir », prédit ainsi Citeo.

Pour la seconde année consécutive, le Delta festival accompagné par Citeo, renforce son engagement écologique en mettant en place une stratégie basée sur des actions de sensibilisation et de prévention en faveur du tri et du recyclage à Marseille du 27 au 29 août 2021.

Dans les Bouches-du-Rhône, le centre de tri Sita Sud aux Pennes-Mirabeau a été retenu. Les collectivités qui prendront par au plan sont la Métropole Aix-Marseille Provence, et les territoire du Pays d’Aix et d’Istres Ouest Provence. Citeo vise également le déploiement de l’extension des consignes de tri sur tout le territoire d’ici 2022, afin de correspondre aux objectifs de la loi pour la transition écologique et la croissance verte de 2015 (lire notre article sur les changements règlementaires). L’entreprise spécialisée dans le recyclage des emballages accompagnera ainsi 6 centres de tri pour la réalisation de travaux permettant un passage plus rapide en consigne élargie. Elle finance également à hauteur de 9,1 millions d’euros pour améliorer le tri des déchets (amélioration de la desserte des sites, harmonisation des schémas de collecte).

