Une nouvelle vocation ? Arnaud Castagnède ne cache pas son envie de multiplier les expositions, voire les résidences d’artistes. Le co-fondateur et directeur du Cloître – Faiseurs d’avenir présentait jeudi 21 octobre avec la commissaire de l’exposition, Françoise Aubert, Plus près de toi. Les 24 artistes peintres présents sont tous issus de l’école des Beaux-Arts de Marseille – Inseamm (Institut national supérieur d’enseignement artistique Marseille Méditerranée, rapprochement de l’École supérieure d’art et de design Marseille-Méditerranée et du Conservatoire Pierre Barbizet). Ils ont chacun été invités à proposer une création (disponible à la vente) qui s’intègre aux magnifiques galeries qui entourent le jardin de l’ancien monastère. Ce dernier est devenu une fabrique d’innovation sociale en 2018 grâce à l’engagement de la fondation Les Apprentis d’Auteuil et abrite de nombreuses entreprises de l’économie sociale et solidaire (Simplon, Le Paysan urbain, L2Phone…) et un restaurant classé au Michelin Les Jardin du Cloître.



C’est une autre fondation, celle de Vacances Bleues, qui soutient l’accrochage en cours. L’exposition Plus près de toi se prolonge jusqu’au 15 novembre et se visite (entrée libre) aux heures d’ouverture du site du lundi au vendredi de 9h à 18h. Chaque oeuvre est unique et donne envie de découvrir l’univers de chaque artiste, à l’instar des trio représentants venus à la rencontre de la presse. Et de notre coup de coeur Rudy Ayoun. Il y a beaucoup de talents réunis ici. Pierre Oudart, le directeur de l’Inseamm ne s’y trompe pas : « Les étudiantes et les étudiants de Luminy peignent et peignent encore et semblent même s’ingénier à parcourir par un volontarisme artistique inouï toute l’histoire de la peinture. » Allez-y.

Marine Douet Ortiz devant son oeuvre Frigg. Dimensions architecturales (Crédit Gomet’/JFE)

Vivien Portier devant Marche au lac bleu (Crédit Gomet’/JFE)

Laurane Gourdon Fahrni et son oeuvre Mosaïque

Théo Ouaki devant Paysage hybride (Crédit Gomet’/JFE)

La peinture de Rudy Ayoun (sans titre) dans la galerie du Cloître (Crédit Gomet’/JFE)

