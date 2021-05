Marseille, ville contrastée, clivée, qui souffre de l’entre-soi. Marseille, ville cosmopolite, riche de sa diversité, qui peut dévoiler le meilleur. Comment recréer du lien dans la ville ? Favoriser les rencontres qui sortent de l’ordinaire, réunir les acteurs impliqués dans la création de liens sociaux et montrer que l’on peut dépasser des clivages : l’initiative Marseille Fraternelle a été lancée par Nathalie Gatelier-Vignalou et Tarik Ghezali au Cloître au début de ce printemps. Nous y étions et nous continuons à créer le lien avec une série d’articles consacrée à ces acteurs qui font bouger les lignes. Aujourd’hui, découverte de Duo for a job avec Matthieu Le Grelle.

En quoi consiste la mission de Duo for a job ?



Matthieu Le Grelle : Duo for a job est une association qui met en contact des jeunes de la diversité ou réfugiés, avec des bénévoles de plus de 50 ans qui vont les accompagner dans leur recherche d’emploi. A travers ce programme de mentorat intergénérationnel, Duo for a job a pour mission de réduire les inégalités d’accès au marché du travail, de valoriser les compétences et l’expérience de nos aînés, de déconstruire un certain nombre de préjugés et de recréer du lien social et de la solidarité de proximité. Nous sommes convaincus que la diversité est une source de richesse. Il nous semble donc nécessaire de veiller à ce que notre société soit suffisamment inclusive et solidaire pour que chacun puisse y trouver sa place, quel que soit son âge, son genre ou ses origines…

Défendre les valeurs auxquelles nous croyons : l’ouverture, la tolérance, le respect, le partage et le dialogue Matthieu Le Grelle

Matthieu Le Grelle (Crédit photo JT Delattre/ Gomet’)

Au départ de Duo, il y a un double constat: d’un côté, des jeunes issus de la diversité subissent des inégalités avérées sur le marché de l’emploi. De l’autre, il y a des personnes de plus de 50 ans, en fin de carrière ou retraitées, qui ont envie de participer activement à la société, mais dont l’expérience n’est pas toujours valorisée. En faisant se rencontrer ces deux publics et en créant ce programme de mentorat, nous avons voulu montrer la puissance des relations intergénérationnelles et défendre les valeurs auxquelles nous croyons : l’ouverture, la tolérance, le respect, le partage et le dialogue.

Nous avons déjà créé et accompagné plus de 3500 duos. Au-delà des belles histoires de rencontres, nos résultats démontrent l’impact du programme : près de trois jeunes sur quatre trouvent un emploi, un stage ou une formation pendant ou après leur duo… Quant aux mentors, neuf sur dix choisissent de recommencer un nouvel accompagnement, ce qui en dit long sur la satisfaction qu’ils en retirent !

Pourquoi Marseille ?



« Pour le soleil ? (rires) Plus sérieusement, Marseille est une ville de contrastes, multiculturelle, multi-ethnique, « multi-sociale ». Entre les arrondissements du Sud et ceux du Nord, il y a des écarts très importants en matière de revenus, d’éducation, de taux d’emploi. Et, bien qu’il existe déjà de nombreuses associations qui font un travail formidable sur le terrain, nous pensons qu’un programme de mentorat comme le nôtre, intensif et personnalisé, qui permet la rencontre, a toute sa place ici. Nous prévoyons de recruter un.e directeur.trice d’antenne dans les prochaines semaines. Cette personne aura la responsabilité de lancer les activités de Duo for a job et de créer, on l’espère, les premiers duos avant la fin de l’année. »