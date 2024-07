Share on Facebook

Le Mouvement Missak Manouchian, héritier des valeurs du résistant de l’Affiche rouge, monte au front pour défendre les idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité. À quelques jours du deuxième tour des élections législatives, fixé ce dimanche 7 juillet 2024, l’organisation appelle les électeurs à faire bloc contre les candidats du Rassemblement national (RN) et leurs alliés, en soutenant ceux qui revendiquent leurs valeurs républicaines.

Missak Manouchian est un rescapé du génocide des Arméniens ayant trouvé refuge en France, militant communiste qui a rejoint les rangs de la Résistance armée contre l’occupant allemand, apatride mort pour la France. Depuis, il est un symbole de courage, de démocratie et d’engagement pour un pays, la France, qui l’avait accueilli. Le mouvement Missak Manouchian vise à renforcer la sécurité, la démocratie et le respect de l’État de droit en Arménie. Inspiré par l’esprit de résistance de Missak Manouchian, il « promeut son héritage en France et en Europe ».

La montée en puissance du Rassemblement national avec le « danger de l’accession au gouvernement pèse sur l’avenir de la France, ses institutions et sa démocratie » alerte le Mouvement. L‘organisation rappelle aussi que l’idéologie et le programme du RN s’opposent aux idéaux défendus par les résistants de l’Affiche rouge.

Face à cette situation critique, le mouvement fondé pour perpétuer la mémoire et les valeurs des résistants communistes étrangers de l’Affiche rouge, appelle à un large soutien des candidats républicains pour barrer la route à ceux du « Rassemblement national et à leurs alliés ».

