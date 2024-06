En ce mardi 18 juin, journée commémorative de l’appel du 18 juin 1940 du Général De Gaulle, le parti Les Républicains présente depuis Salon-de-Provence ses quatre candidats pour les circonscriptions 8, 11, 15 et 16 de l’ouest des Bouches-du-Rhône.



Les candidats représentent Les Républicains et sa mouvance “Nouvelle Energie pour la France”, créée en 2014 par l’actuel maire de Cannes, David Lisnard. L’alliance se donne quatre objectifs : « rétablir l’ordre dans la rue et dans les comptes-publics, préserver l’environnement et son identité, renforcer l’autorité de l’Etat et réparer le système de santé et les services publics ».

« J’aurais préféré ne pas être devant vous aujourd’hui pour parler de ce sujet » déclare Nicolas Isnard, maire LR de Salon-de-Provence, membre du conseil national des Républicains, déplorant la décision qu’il juge « irresponsable » du président de la République, Emmanuel Macron, de dissoudre l’Assemblée nationale le soir des résultats des élections européennes, dimanche 9 juin. Le maire ajoute : « C’est un jeu dangereux qui ne générera qu’un moment de chaos institutionnel et social et une forte instabilité de notre pays dès soir du 7 juillet », date des résultats des élections législatives.

« Nous sommes des vrais LR »

Nicolas Isnard s’exprime longuement sur ce qu’il observe comme une « explosion du paysage politique national où l’on voit tous les jours des situations ubuesques se passer ». Il évoque l’alliance du président des Républicains, Eric Ciotti, avec le Rassemblement national de Jordan Bardella, « une ahurissante explosion des droites et des extrêmes-droites, avec entre autres l’aventure isolée d’Eric Ciotti ». Tous les candidats présents se désolidarisent de la position d’Eric Ciotti, « conscients de l’inquiétude des partisans républicains », et promettent de « ne jamais s’allier avec l’extrême-droite ».

« Nous sommes des vrais LR, celle de la vraie droite, l’historique, celle qui ne se renie pas et ne va pas à la soupe » défend le maire de Salon-de-Provence. Les Républicains des Bouches-du-Rhône entendent être « la voix de raison, de modération et de sérénité » pour les élections législatives prévues les 30 juin et 7 juillet prochains.

Tour d’horizon des candidats LR de l’ouest du département

Pour les élections législatives, le parti des Républicains annonce vouloir « porter de nouvelles têtes d’hommes et de femmes qui vivent le quotidien de tout le monde », pour entre autres s’éloigner de son image de ses candidats habituels « chapeaux de plumes ».

Stéphanie Volpini, candidate LR dans la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône / @JulietteMatilla

Stéphanie Volpini est la candidate investie par Les Républicains pour la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône (Berre-l’Etang, Pélissane et Salon-de-Provence). Commerçante dans le centre-ville de Salon, la candidate de 48 ans est également conseillère municipale dans le village de Vernègues et vice-présidente de l’Office de tourisme du Massif des Costes. Il s’agit de sa première candidature aux élections législatives. Son suppléant est Quentin Guilleux, 23 ans, conseiller municipal à Velaux et juriste de formation.

La 8e circonscription était aux mains jusqu’à la dissolution de l’Assemblée nationale, de Jean-Marc Zulesi (Renaissance). Voir les résultats du 1er tour de 2022 ci-dessous.

Fayçal Zerguine, 56 ans, est le candidat Les Républicains pour la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône. Une circonscription qui englobe les territoires d’Aix-en-Provence Nord-Est (partie comprenant la portion de territoire de la commune d’Aix-en-Provence délimitée, au nord, par la voie ferrée entre le passage à niveau de la Calade et la limite de la commune de Venelles, à l’est, par la limite de la commune de Venelles, l’autoroute A 51, la route de Sisteron, l’ancienne route des Alpes jusqu’à la limite du canton d’Aix-en-Provence Centre, au sud, par la limite du canton d’Aix-en-Provence Centre, à l’ouest, par la limite du canton d’Aix-en-Provence Sud-Ouest), Aix-en-Provence Sud-Ouest (moins la commune de Meyreuil), et Les Pennes-Mirabeau.

Faycal Zerguine et Farid Zerguine, candidats LR pour la 11e criconscription des Bouches-du-Rhône / @JulietteMatilla



Agent de proximité pour un bailleur HLM et président de la Cellule d’accueil information-handicap, le candidat a été décoré en 2019 comme Chevalier de l’Ordre national du Mérité pour ses actions en faveur des personnes handicapées. Fayçal Zerguine vit lui-même avec un handicap, la polyomélite, « nous sommes 12 millions en France et nous sommes malentendus, mon combat est de faire remonter les problèmes liés au handicap ». Il est épaulé par son frère jumeau, Farid Zerguine, aide-soignant au centre hospitalier du Pays Salonais, qui précise vouloir « porter la question de l’offre de soins et des déserts médicaux au plus haut sommet de l’Etat ».

La 11e circonscription a pour député Mohamed Laqhila (MoDem). Voir les résultats du 1er tour 2022 ci-dessous.

Stéphane Hermellin est le candidat investi par Les Républicains pour la 15e circonscription des Bouches-du-Rhône (Châteaurenard, Eyguières, Lambesc, Orgon, Saint-Rémy-de-Provence). Le chef d’entreprise de la société “Les établissements Pagani”, spécialisés dans les transports et travaux publics, et ancien conseiller municipal de 40 ans a pour suppléant Guy Sias, 76 ans, cadre retraité du Commissariat à l’énergie atomique de Cadarache. « Nous souhaitons accès sur les énergies et redynamiser certaines zones de la 15e circonscription qui est très étendue » a partagé le candidat LR.

Stéphane Hermellin, candidat LR pour la 15e circonscription des Bouches-du-Rhône / @JulietteMatilla

La 15e circonscription avait pour député Romain Baubry (Rassemblement National). Voir les résultats du 1er tour 2022 ci-dessous.

Alain Bernardet est le candidat investi par Les Républicains pour la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône, qui comprend Arles Est, Arles Ouest, Istres Nord, Saintes-Maries-de-la-Mer et Tarascon. Ex-officier de l’Armée de l’Air et retraité cadre en assurance, le candidat de 64 ans est par ailleurs également conseiller municipal d’Istres et vice-président du Pôle aéronautique d’Istres. Sa suppléante, Ilena Farci, 53 ans, est responsable du patrimoine immobilier et trésorière d’un club sportif. Le candidat de la 16e circonscription veut mettre sur le devant du tapis, « les enjeux de sécurité publique en milieu rural ».

Alain Bernardet, candidat LR pour la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône / @JulietteMatilla

La 16e circonscription avait pour député Emmanuel Taché de la Pagerie (Rassemblement National). Voir les résultats du 1er tour 2022 ci-dessous.

En savoir plus :



> Les Républicains investissent 14 candidats dans les Bouches-du-Rhône

> L’actualité des législatives 2024 à retrouver dans notre dossier d’actualités