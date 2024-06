L’association Marseille capitale de la mer présentait jeudi 13 juin, le lancement de son projet de parcours « Métiers de la Mer et Sports Nautiques » qui se déroule du 17 au 28 juin sous la forme de stages pour 100 lycéens marseillais en classe de seconde afin de permettre aux jeunes de découvrir différents domaines professionnels en lien avec la mer.

L’initiative est accompagnée par un consortium d’une vingtaine d’acteurs publics et privés, notamment par Corsica Linea, la compagnie française de navigation basée à Ajaccio et Marseille et l’Union maritime et fluviale (UMF), association qui regroupe l’ensemble des entreprises qui constituent la filière du transport maritime dans le département des Bouches du Rhône.

Marie-Dominique Champloy : « Un planning exceptionnel »

« L innovation tient d’abord dans la mobilisation d autant de partenaires pour apporter des solutions concrètes à cette double problématique que nous avons en commun : répondre présent aux besoins des lycéens et mettre en visibilité les métiers de la mer. Ainsi, depuis la fin février, les professionnels unissent leurs efforts autour de Marseille capitale de la mer pour trouver des solutions d accompagnement des futurs stagiaires » déclare Lucie Junet, responsable affaires publiques et institutionnelles chez Corsica Linea. « Avec les partenaires, nous avons construit un planning exceptionnel de deux semaines, qui donne presque envie de retourner en seconde» s’enthousiasme Marie-Dominique Champloy, cofondatrice et directrice générale de Marseille capitale de la mer.

« Ce sont des portes pour l’avenir, puisqu’il y a une recherche de personnel », lance Charles Mongrand, proviseur du lycée Rempart-Vinci dans le 7e arrondissement de Marseille. « C’est une très belle opportunité qu’on souhaite pérenne » ajoute-t-il.

Une expérience qui pourrait se prolonger avec les élèves de 3e

Les lycéens qui sont parfois issus de milieux défavorisés vont pouvoir découvrir pendant deux semaines des métiers dans le transport maritime, dans le portuaire et la logistique, dans la construction navale et l’artisanat, dans l’environnement, dans la sûreté et la défense, dans l’exploration sous-marine, dans le sport et dans le patrimoine et l’art. Les jeunes seront accompagnés en groupe de 20 par huit encadrants.

À la fin du stage, le 28 juin, se tiendra un forum des métiers pour continuer de préparer les choix d’orientations des lycéens après la réalisation d’un podcast à la place du rapport de stage avec l’association Tabasco. Marseille capitale de la mer n’exclue pas l’ouverture des propositions de stages pour les élèves de 3e à l’avenir si le budget suit.

En savoir plus :



> Marseille Capitale de la mer s’ancre dans l’ancienne consigne sanitaire du Vieux-Port