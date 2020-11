Share on Facebook

Share on Twitter

Face au prolongement de la crise sanitaire, les prochaines élections régionales devraient être reportées de mars à juin 2021. C’est ce que préconise le rapport rendu par l’ancien président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré vendredi 13 novembre au Premier Ministre Jean Castex. « Le report des élections régionales au mois de juin 2021 constituerait une option raisonnable, au regard des risques sanitaires comme des enjeux politiques et institutionnels » peut-on lire dans le rapport. Jean-Louis Debré propose que le conseil scientifique décide de la tenue de ce scrutin et que cet avis soit envoyé aux parlementaires.

Muselier refuse d’aller au-delà de juin

Dans la foulée de la publication du rapport Debré, Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes Côte d’Azur et certainement candidat à sa réélection, a commenté ces conclusions dans un communiqué de presse : « Même si nous aurions tous préféré pouvoir voter en mars, comme la loi le prévoyait, ce report est acceptable mais ne doit pas aller au-delà, car tout serait parasité ensuite par l’élection présidentielle », écrit-il. Renaud Muselier entend que les régions soient étroitement associées aux décisions futures sur la date finale qui sera retenue pour les élections : « Comme pour la stratégie de déconfinement, il faut d’ores et déjà nous dire quels seront les indicateurs retenus pour mesurer la faisabilité ou non », prévient-il.

Liens utiles :



> Covid-19 : Renaud Muselier prône la gestion locale face aux défaillances du gouvernement

> Covid-19 : Renaud Muselier s’oppose à un re-confinement de la Région Sud