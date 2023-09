Share on Facebook

A l’occasion des Rencontres méditerranéennes, qui se dérouleront du 16 au 24 septembre à Marseille et mettront en lumière la situation des migrants, les acteurs économiques se mobilisent eux aussi.

Le vendredi 22 septembre, alors que le Pape François fera son arrivée dans la cité phocéenne, la CCI AMP, La Croix, les Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, les Semaines sociales et le Secrétariat social organiseront en parallèle une matinée d’échanges sur la thématique « Travail, formation et migrations » au Palais de la Bourse de Marseille (1er) de 9h15 à 12h45.

Muriel Pénicaud en 2020 ( crédit : JYD / Gomet’)

L’ancienne ministre Muriel Pénicaud en invitée

Précisément, les deux thématiques approfondies au cours de la matinée seront « L’entreprise comme lieu d’insertion pour les migrants » et « Formation, la clé du développement en Méditerranée.

Pour intervenir sur ces sujets, les organisateurs ont convié l’ancienne ministre du travail Muriel Pénicaud, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) Didier Leschi, ainsi que d’autres acteurs économiques et associatifs marseillais : l’association Acta Vista, Cimade, Aidadomi, Vinci, Strat@innov, IMF, IECD, Evocae, ou encore le Protis Club.

