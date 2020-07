Share on Facebook

Pour faire face à la crise que connaît le secteur touristique, l’association des guides-conférenciers Sud-Provence vient de lancer une plateforme de réservation de visites guidées en ligne. Si pour l’heure, le gouvernement a décidé de prolonger le fonds de solidarité jusqu’au 31 décembre 2020 pour les guides indépendants, c’est la grande incertitude pour les guides salariés.

« Pour beaucoup de guides salariés, la situation est catastrophique : peu de travail, fin de droits et refus de certains employeurs de mettre en place le chômage partiel, comme à Avignon », alertent ces professionnels dans un communiqué du 12 juillet.

L’objectif de la plateforme est ainsi de permettre à « chaque guide-conférencier de vendre en ligne ses prestations, le tout sans commission », « de lutter contre l’ubérisation et de s’adresser à de nouveaux clients, davantage connectés », informe l’association à travers son site.

Le site ne regroupe que « des guides-conférenciers titulaires d’une carte professionnelle à la différence des plateformes free-tours qui comptent beaucoup de faux guides dans leur base de données.» Et contrairement aux plateformes commerciales, la plateforme des Guides Sud-Provence est associative. Résultat : « elle ne prélève aucune commission sur les ventes du guide.»

Concernant le fonctionnement de la plateforme, « chaque guide gère en toute autonomie ses offres et travaille de façon collaborative avec les autres guides de l’Association, avec un calendrier très ouvert de façon à répondre au mieux aux attentes des clients. » A ce jour « 30 villes de la Région Sud » figure dans le catalogue de visites guidées et « 16 guides-conférenciers ont édité leur profil et mis en ligne leurs visites » sur les 200 guides que comptent l’association. Les visites sont réservables « à tout moment ; une dizaine de réservations en ligne ont déjà été effectuées.»

