L’IAE Aix-Marseille, l’école de management d’Aix-Marseille Université vient de se voir décerner la ré-accréditation EQUIS pour une période de 5 ans. Cette accréditation, considérée comme l’une des plus rigoureuses au niveau international dans le domaine du management, place l’IAE Aix-Marseille parmi un groupe sélect d’établissements français et mondiaux.

Attribuée par l’EFMD (European Foundation for Management Development), l’accréditation Equis souligne la qualité de l’institution dans son ensemble, y compris sa stratégie, ses programmes, sa recherche, sa politique internationale et sa responsabilité sociale. L’IAE Aix-Marseille s’est distingué particulièrement par « sa stratégie claire, son engagement éthique et son professionnalisme dans la formation des étudiants. »

L’IAE d’Aix-Marseille, premier IAE de France et accrédité Equis depuis 1999, est une référence dans le domaine du management. Classé par le Financial Times pour son excellent rapport qualité-prix, l’école se distingue par ses programmes de Master, MSc, MBA, doctorat et Bachelor opérationnel, offrant des perspectives de carrière et d’employabilité remarquables.

« Je suis très fier de cette réussite qui est le résultat d’un superbe travail d’équipe. Equis n’est pas uniquement un label de qualité, c’est aussi un objectif qui nous aide à améliorer notre école, à valoriser nos professeurs et notre personnel et à générer une énergie positive pour toutes nos parties prenantes », souligne le directeur de l’IAE Aix-Marseille, Antonin Ricard.

Antonin Ricard (Crédit DR)

