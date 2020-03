La décision de Jérémy Bacchi ne fait pas que des heureux, c’est le moins que l’on puisse dire. Après l’annonce faite mardi 17 mars par le candidat du Printemps marseillais dans le 13-14 de retirer sa candidature en vue du second tour pour faire barrage au RN, les réactions d’incompréhension à gauche se multiplient à gauche, alors que LR se retrouve seuls face à l’extrême-droite dans ce secteur. Jeudi 19 mars, Mohamed Bensaada (Unir !) et Florence Masse (PS) se sont exprimés sur le sujet par voie de communiqué.

Mohamed Bensaada « prend acte »

Tête de la liste de rassemblement citoyen, écologiste et solidaire Unir ! dans le 13-14 arrivé en sixième position du scrutin avec 5,87 % des voix, Mohamed Bensaada dit prendre « acte de la décision des listes du « Printemps Marseillais » et de « Marseille Avant Tout ! ». Malgré la multiplication des appels au rassemblement de 2e tour sur le 7e secteur, ceux-ci sont restés lettre morte » déplore-t-il, ajoutant : « Il existait une chance unique et bien réelle de battre le RN : par le rassemblement des forces de Gauche. Nous doutons de la capacité de la liste LR à ravir cette mairie à l’extrême-droite, tant les profils et les discours sont parfois semblables ».

« Nous appelons toutefois l’ensemble de nos concitoyens à prendre leur responsabilités et à faire barrage au RN ! » poursuit-il, dénonçant le fait que : « les éventuels partenaires [du Printemps marseillais] sont avertis de la décision de retrait de la liste arrivée en tête à gauche, par le biais des réseaux sociaux. L’arc narratif de cette élection se termine ainsi pour le camps du progrès social dans la stupéfaction et l’amertume ». Et de conclure en forme d’interrogation : « Un choix stratégique global sur la ville a t-il été fait : celui d’abandonner nos quartiers du nord de Marseille ? »

Florence Masse se pose en recours à Jérémy Bacchi

Numéro deux derrière Jérémy Bacchi sur la liste du Printemps marseillais dans le 13-14, Florence Masse avait déjà fait connaître mardi 17 mars son mécontentement quant à la décision de celui-ci de se retirer. Deux jours plus tard, elle affirme avoir « été interpellée depuis par de nombreux colistiers, des sympathisants, des présidents d’associations et des citoyens qui m’ont demandé pourquoi ce retrait inexplicable », expliquant que « mandatée par ces interpellations, j’ai décidé, plutôt que de plier, de résister, plutôt que de justifier l’injustifiable, de comprendre pourquoi ».

En outre, elle veut croire que toutes les options sont encore sur la table. « La date du dépôt des listes pour le second tour n’est pas encore annoncée, nous pouvons être force de propositions et d’actions » écrit-elle, se disant prête, s’il lui est demandé, à « engager des discussions avec les différents mouvements politiques encore qualifiés dans ce secteur » tout en consultant « ceux qui n’ont pas atteint les 5 %, par respect de chacun ». « Ce qui nous rassemble, c’est ni RN, ni LR » rappelle-t-elle enfin. Il faut observer désormais si Florence Masse et Mohamed Bensaada seront en mesure de rapprocher leurs positions pour fédérer une liste de second tour à gauche dans le 13-14.

Lien utile :

7e secteur à Marseille : la gauche se retire, Galtier (liste Vassal) favori face à Ravier (RN)