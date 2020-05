Share on Facebook

Une deuxième vague de coronavirus à Hokkaido a conduit les autorités à repousser la fin de confinement au Japon à fin mai. Les règles sont assez souples. Les habitants peuvent sortir sans justification. Pour la 28 étape de notre tour du monde en confinement, nous retrouvons le témoignage Sébastien Marchand, chef de projet CRM pour la marque française de cosmétiques Clarins. Basé habituellement à Tokyo pour son travail, nous le retrouvons dans cette vidéo à Nagoya où il réside pendant le confinement.

Il nous explique dans son témoignage, enregistré mardi 5 mai depuis le parc Tsuruma, comment le pays s’organise face au coronavirus. Le pays est relativement épargné par l’épidémie avec 15253 cas positifs et 556 décès (relevé jeudi 7 mai sur le site de l’université Johns Hopkins) grâce notamment à l’autodiscipline des Japonais. Mais le pays, observe-t-il, ne s’adapte pas bien au télétravail.



Sébastien Marchand espère que la crise actuelle fera changer les pratiques, notamment celles entreprises, qui doivent plus soucieuses de leur social et environnemental. Merci à lui pour son témoignage !

