Une balade au Château de Beaupré

Les vignes du domaine du Château de Beaupré. Crédit Photo : Communiqué du Château de Beaupré.

Pour sa deuxième édition, Sève descendante, le Château de Beaupré propose des balades commentées et instructives, ludiques et originales au cœur du domaine.

Vous découvrirez les parcelles de Grenache, de Syrah, de Cabernet Sauvignon… En cours de visite, une dégustation des vins du domaine vous attendra dans un lieu resté secret. Enfin, le domaine vous ouvrira les portes de son chai à barriques et de sa vinothèque.



Réservations obligatoires par mail à boutique@beaupre.fr ou par téléphone au 04.42.57.33.59.

Durée : 1h à 1h30. Trois créneaux de visite : 10h30, 13h00 et 15h30 (16 personnes par créneau).

Tarif : 35€ incluant la visite et plusieurs dégustations.



> Le site du Château de Beaupré

Le Rhône s’expose à Paris

Extrait de l’exposition Visages du Rhône. Crédit : Camille Moirenc.

Partants, pour une escapade à Paris ?

Dès ce week-end, à partir du 13 mars et jusqu’au 14 juillet 2021, vous pourrez vous émerveiller devant l’exposition Visages du Rhône, une exposition photographique de Camille Moirenc. Une installation magistrale conçue comme un voyage initiatique à la découverte du fleuve du Rhône.

L’exposition est affichée sur les grilles du jardin du Luxembourg – Rue de médicis – 75006 Paris.

> Le site de l’exposition

> Le site du photographe Camille Moirenc

Le salon des Masters d’Aix-Marseille Université

Événement Salon des Masters

De 9h à 17h retrouvez le Salon des Masters d’Aix-Marseille Université : le rendez-vous sur les poursuites d’études après un bac + 3 ou 4.

À l’occasion de ce salon proposé 100% en ligne, les étudiants ont l’opportunité de découvrir l’ensemble des masters d’Aix Marseille Université. Les étudiants pourront rencontrer et échanger par mail, en visioconférence ou par chat avec les enseignants-chercheurs responsables des parcours et les chargées d’orientation.



> Le site de l’événement

> Pour s’inscrire

Ateliers Dimanche on fabrique au jardin Le Talus

Le Jardin du Talus. Crédit : Page Facebook du Talus

Participez à des ateliers autour du faire soi-même au jardin participatif Le Talus. L’association Le Talus propose 3 ateliers chaque dimanche.

Atelier de fabrication jeux de dame en bois – 10h30. Atelier bouturages de plantes grasses – 13h30. Atelier fabrication de kéfir de fruits – 15h. Durée des ateliers : 1h30. Prix libre avec l’adhésion au Talus. Pour s’inscrire.