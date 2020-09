Eric Berton, le président d’Aix Marseille Université annonce de nouvelles consignes et décisions de mesures sanitaires pour les universités dans un courrier adressé jeudi 24 septembre aux personnels et aux étudiants. Pourtant pas concernées par les décisions du ministre de la Santé, jeudi 24 septembre, les universités vont limiter l’accès aux étudiants même si elles restent ouvertes.

Les responsables des facultés et écoles sont les mieux à mêmes d’évaluer la situation réelle au sein de leurs sites, selon leurs spécificités explique Eric Berton qui suggère une série de mesures qui restent adaptables à chaque contexte particulier. Il souligne que « l’hybridation des enseignements (mi-distantiel, mi-présentiel) reste une solution selon les situations. »

Afin de réduire les flux d’étudiants, la consigne est donnée de réserver les cours en présentiel uniquement pour les activités de travaux pratiques, pour les étudiants ne pouvant pas suivre les enseignements à distance (fracture numérique) et pour les évaluations ainsi qu’examens.



Eric Berton a décidé par ailleurs d’annuler « toutes les activités sportives qui induisent un risque élevé de transmission du virus dû à la difficulté d’appliquer les mesures barrières. » Une décision qui va dans le sens des mesures gouvernementales qui ont annoncé la fermeture des gymnases et salles de sport pendant 15 jours. Ces décisions et règles s’appliquent à partir de lundi 28 septembre et jusqu’au lundi 12 octobre. Elles pourraient êtreamenées à évoluer selon la réalité sanitaire et les mesures nationales.

