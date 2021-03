La directrice du Théâtre national de Marseille (TNM) La Criée, Macha Makeïeff, était l’invitée surprise de la rencontre-débat qui se déroulait vendredi 5 mars sur le campus de Luminy à l’occasion de la visite de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Frédérique Vidal (lire par ailleurs). Lors cet événement qui a permis aux étudiants d’Aix Marseille Université (AMU) de dialoguer avec la ministre, en présence du préfet de Région, de nombreux élus et des responsables d’AMU, Macha Makeïeff a proposé de lancer « Le quai des étudiants ».



Reconnaissant que la période de pandémie est particulièrement dure pour la jeunesse Macha Makeïeff estime que la venue des étudiants à La Criée à l’occasion de ce « Quai des étudiants » leur permettrait de renouer lors de différents ateliers (artistiques, philosophiques, de paroles) avec la « l’imaginaire, l’art et le partage. » (voir l’intervention de Macha Makeïeff en vidéo ci-dessous). Une façon pour celle qui est également auteure et metteuse en scène de lutter contre le « désarroi » et la « frustration » des étudiants frappés par la crise sanitaire et ses contraintes.

Macha Makeïeff rappelle l’engagement de son établissement pour maintenir le lien avec les différents publics et entretenir la flamme de la création et du spectacle vivant. Elle souligne également le savoir-faire de La Criée en matière d’accueil et de sécurité. Les étudiants seraient ainsi reçus par petits groupes de huit dans le respect des gestes barrières. Elle annonce également que l’accès au TNM sera gratuit au cours des prochains mois pour les étudiants.

« Le Quai des étudiants », a immédiatement été accueillie favorablement par le président d’AMU, Eric Berton, qui a fait de la culture l’un des aspects majeurs de la qualité de vie sur les campus. la proposition devait être ensuite discutée avec les autorités lors du déjeuner qui a suivi l’échange avec les étudiants. Go !



