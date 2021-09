Traversée revendicative pour les Libres nageurs

Les Libres nageurs poursuivent leur combat pour autoriser la nage en eau libre. A l’occasion du Congrès mondial de la nature, ils rejoindront à la brasse deux points extrêmes de la ville, au travers de deux parcours : un de la plage de Corbières à Callelongue, l’autre au départ de la plage de la Maronnaise jusqu’à Callelongue (voir programme précis ci-dessous). « A chaque sortie, les nageurs sont témoins de la diminution des algues cystoseires, des posidonies et de l’apparition, ces dernières années aux portes des Calanques, d’espèces invasives telles que Rugulopteryx okamura », expliquent-ils.

Crédit : Libres nageurs

Crédit SUEZ

Les engagements de SUEZ pour la biodiversité en France et dans le monde





Engagée dans l’initiative « Entreprises Engagées pour la Nature – Act4Nature France» lancée par l’Office français de la biodiversité, SUEZ a signé dix objectifs communs avec d’autres entreprises françaises et adopté un plan d’actions individuel autour de 13 engagements, afin de contribuer concrètement à la préservation de la biodiversité. SUEZ s’engage notamment à intégrer la biodiversité dans sa stratégie d’entreprise en se fondant sur des données scientifiques connues ou encore à évaluer économiquement l’impact et la dépendance de ses activités sur les écosystèmes.



A titre individuel, l’entreprise a défini treize engagements chiffrés à l’horizon 2025, directement liés à son « cœur de métier » ou visant à sensibiliser ses parties prenantes à la préservation de la biodiversité. Par exemple : mettre en place un plan d’actions en faveur de la biodiversité sur 100 % des sites prioritaires de SUEZ s’agissant des enjeux de biodiversité, poursuivre le programme de développement d’innovations appliquées à la biodiversité aquatique avec au moins deux nouvelles innovations dédiées mais aussi participer à l’amélioration de la connaissance de la biodiversité sur ses sites grâce à des outils de sciences participatives.



Ces engagements incarnent ainsi la volonté réelle du groupe SUEZ de « changer la donne » et d’agir concrètement en faveur d’un modèle économique respectueux de l’environnement. Une urgence vitale, alors que le dernier rapport de l’IPBES rappelait que 1 millions d’espèces sont actuellement en voie d’extinction…



> Tous les engagements de SUEZ

55 solutions environnementales dévoilées pendant les Green solutions days

L’école Green management school de Nice organise les Green solutions days en marge du Congrès mondial de la nature dans les locaux des l’école MédiaSchool, située au Rond-Point du Prado à Marseille. Au cours de cet événement, du 7 au 8 septembre, 55 solutions environnementales (voir les solutions concernées) seront présentées auprès d’investisseurs, d’entreprises engagées et en transition, d’incubateurs cherchant à sourcer des startups et d’institutions chargées de conduire des politiques publiques environnementales.

Evénement accessible sur réservation.

Procès divin aux Espaces génération nature

Neptune, dieu de la mer dans la mythologie latine, a failli à sa mission : protéger les eaux de notre planète … Son procès se jouera lors du Congrès mondial de la nature, aux Espaces générations nature. C’est l’événement décalé et ludique imaginé par l’association Rapidd (Association pour la promotion de l’innovation et du développement durable) et le collectif Friteam dans le cadre de leur opération Planète Biodiv. Une façon originale d’aborder les moyens juridiques pour protéger la biodiversité, avec l’expertise apportée par Madame le bâtonnier du Barreau de Marseille, maître Geneviève Maillet. Pour y assister, rendez-vous le 4 septembre de 15hà 16h30, dans le Hall 2 des EGN ( Palais de la méditerranée, Salle sourde 2). Que la foudre s’abatte sur les détracteurs de la nature !

Liens utiles :



> [Les échos du Congrès de l’UICN] Earthship Sisters, SUEZ, L’Occitane, AMU – Gomet’

> Retrouvez tous nos échos du Congrès de l’UICN dans notre rubrique Environnement