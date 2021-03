Initialement prévue en février lors du One Planet Summit, la rencontre entre le président de la République et le maire de Marseille a finalement été décalée ce mercredi 10 mars. Benoît Payan a déjeuné avec Emmanuel Macron avec une idée en tête : convaincre l’État d’aider la ville financièrement. Au sortir de ce tête-à-tête, pas de grande promesse, mais des déclarations d’intention qui semble avoir convaincues le maire. Il évoque dans son communiqué « un long échange constructif ».

L’aide de l’État attendu pour soutenir le plan écoles

Dans la foulée, Benoît Payan s’est rendu sur le plateau de BFMTV pour confier son optimisme : « Le président de la République a été très attentif, très intéressé par la situation marseillaise », indique-t-il. Parmi les grands dossiers évoqués pendant la rencontre, les écoles marseillaises font partie des priorités : « On a cent écoles dans une situation très compliquée, 50 dans une situation catastrophique. On ne peut pas rester comme ça. Il faut mettre un milliard d’euros sur la table », rappelle le maire qui précise qu’il « ne souhaite pas augmenter les impôts » pour financer son projet. Dans son communiqué, Benoît Payan ajoute à la liste des sujets abordés « le logement, la sécurité, l’environnement et la culture ».

Emmanuel Macron aurait confié son amour pour Marseille et le maire de lui répondre : « il n’y a pas d’amour, seulement des preuves d’amour. Et quand on aime cette ville, qu’on croit qu’elle a un rôle et je pense qu’il le croit, on veut qu’elle relève la tête ». Benoît Payan est donc sorti de cet entretien sans garantie chiffrée, mais il se montre pour autant confiant : « Oui, je le crois, l’État va prendre ses responsabilités. Pour le montant, on va continuer de travailler. On va se voir fréquemment, on fera un certain nombre d’annonces assez rapidement, et très vite des actes », a-t-il promis.

La stade Vélodrome bientôt transformer en centre de vaccination

En plus de l’aide financière de l’État, le maire de Marseille et le président de la République ont également parlé de la situation sanitaire de la commune et de l’accélération de la campagne de vaccination. Benoît Payan a notamment annoncé qu’il comptait mobiliser le stade Vélodrome pour y installer un grand centre de vaccinations. Il attend cependant d’obtenir davantage de doses : « On demande 10 000 vaccins par semaine, aujourd’hui on est à 3000. Le stade, lui, est prêt. Mais ouvrir le Vélodrome avec 3000 vaccins par semaine ça n’a pas de sens. Dès qu’on sera à 10 000 vaccins par semaine, on ouvrira le stade », assure-t-il.

