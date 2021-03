Dans le cadre de l’Agenda de la Mobilité piloté par la Métropole, onze autocars IVECO flambant neufs, fonctionnant au gaz naturel pour véhicules (GNV), et acquis à hauteur de 3,2 millions d’euros par l’opérateur interne Façonéo, viennent d’être mis en service sur l’ensemble des lignes interurbaines (Lignes de l’agglo) ce lundi 8 mars.

Prévus à l’origine pour septembre 2020, ce sont des « véhicules de dernière génération, non polluants qui remplacent des autocars gasoil classiques », indique la société Façonéo. En optant pour le GNV avec ces nouveaux autocars, la Métropole estime qu’elle économisera environ 11 500 euros de carburant sur une année pleine.

Ces onze véhicules desservent sept communes du Pays d’Aubagne et de l’Étoile : Auriol, Saint-Zacharie, La Bouilladisse, La Destrousse Aubagne, Gémenos et Cuges-les-Pins. Quatre lignes interurbaines sont concernées :

Ligne 5 : Gare – La Destrousse – La Bouilladisse

Ligne 9 : Gare – Gare Saint-Zacharie par autoroute

Ligne 11 : Gare – Gémenos – Cuges-les-Pins

Ligne 12 : Gare – Auriol par autoroute

La Métropole avait quant à elle fait l’acquisition de dix autobus – fonctionnant eux au gaz naturel hybride (GNV Hybride) – sur les lignes 1, 7 et 8 en novembre dernier pour un montant de 3,2 millions d’euros également. La flotte des Lignes de l’agglo compte désormais 44 véhicules. Un Chronobus GNV Hybride devrait bientôt être mis en service par la Métropole entre la gare d’Aubagne et le parc d’activités de Gémenos.

Des autocars plus écologiques, un carburant mois polluant

Le gaz naturel est une énergie primaire composée à plus de 95 % de méthane, un hydrocarbure extrait de réserves souterraines. « Plus léger que l’air, le méthane se disperse rapidement dans l’atmosphère en cas de fuite. Il n’y a donc pas de risque de création de flaque inflammable », rassure Façonéo. Le GNV présente des avantages environnementaux par rapport au diesel, notamment des émissions réduites de polluants (particules fines et oxyde d’azote). De plus, « les autocars sont plus sains, plus écologiques et plus silencieux » ajoute l’opérateur interne de la Métropole.

Dans un communiqué de presse, Façonéo, renseigne les trois objectifs liés à l’acquisition des onze autocars GNV :

« Soutenir la dynamique métropolitaine de transition énergétique de l’ensemble de ses réseaux de transport en commun »

« Offrir une qualité de service identique à l’ensemble des voyageurs du territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile »

« Contribuer à améliorer la qualité de l’air et le cadre de vie des habitants »

