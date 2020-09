Deuxième temps fort de Manifesta 13, ce vendredi 11 septembre. La treizième édition de la biennale européenne de création Ccntemporaine qui a investi Marseille depuis le 29 août vient d’inaugurer cinq nouvelles expositions dans quatre musées différents (Musée Cantini, Centre de la Vieille Charité, Musée d’Histoire de Marseille et Regards de Provence).



Le programme de Manifesta 13 Marseille se décline en un triptyque : le programme principal Traits D’union.s, lui-même découpée en six chapitres, Les Parallèles du Sud et Le Tiers Programme. Les cinq expositions à découvrir dès ce week-end concernent les deux premières. apercçu en images.

Traits D’union.s ouvre trois nouveaux chapitres

Après l’inauguration de Manifesta 13 avec La Maison au Musée Grobet-Labadié, trois autres chapitres viennent agrémenter la réflexion autour du thème Traits d’Unions.

Le Refuge – Musée Cantini

Le Refuge présente les artistes de la Villa Air Bel et leurs créations. Ici, le Jeu de Marseille. (Crédit: LC)

L’Hospice – Centre de la Vieille Charité

Comment le langage s’invite dans la création artistique ? interroge l’Hospice au Centre de la Vieille Charité. (Crédit: LC)

Le Port – Musée d’Histoire de Marseille