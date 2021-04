Share on Facebook

Un étudiant sur deux ne mange pas à sa faim en France. Ce sont les chiffres de l’enquête publiée le 27 avril par l’association Co’P1, qui distribue des paniers alimentaires aux étudiants à Paris. Pour faire face à cette « urgence », le président du directoire de la Caisse d’épargne Cepac, Joël Chassard, annonce « 200 000 euros de dons philanthropiques » destinés aux associations qui luttent contre la précarité étudiante sur le territoire (régions Sud, Corse et Outre-Mer).

Même si le problème était déjà présent avant la crise sanitaire, l’étude réalisée sur 1122 étudiants bénéficiaires d’une aide alimentaire révèle que « 79% des bénéficiaires répondants ont sollicité une aide alimentaire pour la toute première fois à la rentrée universitaire 2020-2021 ». Les associations ont donc un rôle majeur pour soutenir les étudiants dans cette crise sanitaire.

La Cepac choisit la FAMI dans la région Sud

L’association la FAMI (Fédération Aix Marseille Interasso), qui distribue des paniers depuis le premier confinement, bénéficie d’un don de 45 000 euros de la Caisse d’Épargne Cepac. Catherine Reljic, directrice du développement, salue le travail « sérieux » de l’association et son « action depuis plus d’un an » auprès des étudiants sur les campus d’Aix-Marseille Université qui représentent un potentiel de 80 000 étudiants dans le besoin.

La valeur ajoutée de La Fami réside dans la volonté de « proposer des produits frais et de qualité » affirme Baptiste Tropini, le président de l’association. « Nous ne leur offrons pas que des conserves et des féculents » insiste le jeune homme, conscient de la nécessité de bénéficier de repas équilibrés, surtout en période intense d’apprentissage.

Lutter contre la détresse psychologique

Au fil des confinements, l’association s’est adaptée. D’abord les paniers alimentaires, puis un accompagnement psychologique dans les épiceries Agoraé. Baptiste Tropini précise que « les étudiants peuvent demander de l’aide à trois guichets ». Huit étudiants « ont été eux-mêmes formés » pour aider d’autres étudiants. Le président de l’association témoigne du cercle vertueux qu’engendre l’association, puisque « certains bénéficiaires deviennent à leur tour bénévoles. »

Pour l’heure, une autre association corse a reçu 7000 euros « au prorata du potentiel d’étudiants à aider » précise Catherine Reljic. D’autres associations pourront bénéficier des 148 000 euros restants.

