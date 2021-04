Share on Facebook

« Même si la situation n’est pas très rassurante, nous y croyons ! » assure Régis Guerbois, le président du festival Marseille Jazz des Cinq Continents à l’annonce de son programme dévoilé le 8 avril dernier. Annulée en 2020 sous la contrainte sanitaire, la vingtième édition du festival n’est toujours pas scellée. Pourtant, les organisateurs restent optimistes etannoncent la programmation du festival dans cinq lieux emblématiques de Marseille du 8 au 25 juillet 2021.

Pour ses 20 ans, le festival s’inscrit dans « une perspective positive de relance » affirme Hugues Kieffer, le directeur de Marseille Jazz des Cinq Continents. La cour de la Vieille Charité (2e), le patio du musée Cantini (6e), le Mucem (2e), le Théâtre Silvain (7e) et les jardins du Palais Longchamp (4e) seront les écrins des quatorze soirées rythmées par le son des trompettes, des saxos et des pianos.

Un programme prometteur malgré les conditions sanitaires

L’ouverture du festival commence en trombe avec un hommage au célèbre jazzman Louis Armstrong « What a Wonderfull World » à la cour du Centre de la Veille Charité. Ce message d’espoir, pour repenser le monde post-Covid, annonce la couleur du programme : l’incontournable trompettiste Ibrahim Maalouf, venu dans les jardins de Longchamp en 2016, affiche déjà complet pour la soirée du 21 juillet au théâtre Silvain. Il présentera son 11e album « S 3 N S » d’inspiration latino-américaine. L’artiste Ayo sera aussi de la partie. Elle a trouvé selon le MJ5C « une place lumineuse dans la grande lignée des femmes qui chantent la soul aux accents de folkmusic, Tracy Chapman, Norah Jones, Rickie Lee Jones… ». Pour la clôture, un concert « surprise » investira les jardins du Palais Longchamp le 25 juillet.

En revanche, les accros du jazz devront obligatoirement être assis et installés en plein air pour profiter de l’événement. Pour la dernière soirée de clôture, les participants devront prendre place sur les 2000 chaises installées à cet effet alors que cette soirée compte d’ordinaire 3600 participants, debouts et assis sur la pelouse. L’adjoint à la mairie de Marseille chargé de la Culture, Jean-Marc Coppola, insiste sur le point du respect des normes sanitaires car « le public doit être rassuré, accompagné et protégé ».

Financé à 50% par des subventions et à 50% par des recettes de billetterie, les jauges réduites auront un impact économique. Lors de sa dernière édition en 2019, le festival avait accueilli 27 000 spectateurs, moitié plus que pour 2021. La ville de Marseille, le Département des Bouches-du-Rhône, la Caisse d’épargne Cepac, la Casem ou la fondation AG2R La Mondiale, sont autant de partenaires financiers qui rendent possible cette nouvelle édition du Marseille jazz des cinq continents, qui replace Marseille comme une ville historique du jazz en Europe.

