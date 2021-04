Share on Facebook

Share on Twitter

En attendant la réouverture des musées, des terrasses et de pouvoir profiter d’événements culturels, Gomet’ vous propose ce week-end des balades au grand air !

Crédit : Le Talus

Un potager sur votre terrasse avec le Talus

De 16h à 18h samedi 1er mai, vous pourrez suivre un atelier à la Ferme Urbaine du Talus pour créer un petit potager sur votre balcon.

Les deux animateurs de Terrasse et Potager vous donneront des conseils pour les contenants de vos plantes, la gestion de l’eau et les nutriments dont elles ont besoin, les variétés à favoriser pour une culture en terrasse, etc.

Plus de détails.

Inscriptions obligatoires ici.

Un dimanche aux Aygalades

Crédit : La Cité des arts de la rue.



Comme chaque premier dimanche du mois, vous pourrez aller profiter du cadre de la Cité des arts de la rue avec son petit marché des producteurs de 9h à 14h. Les jardins restent ouverts en accès libre et vous pourrez y respirer l’air frais près de la Cascade des Aygalades jusqu’à 13h30.

Une collecte alimentaire est proposée au profit du collectif Maraude Mentalité Virage Depé de 9h à 18h. L’artiste RENZ proposera des sérigraphies à vendre, dont les dons seront reversés pour la maraude.



Plus de détails.

Une escapade enchantée aux Jardins d’Albertas

Entre les statues, les bassins, les jets d’eaux et les buis taillés, offrez vous une immersion enchantée et romantique aux Jardins d’Albertas. Créés vers 1640, la composition de ces jardins de style Renaissance n’a que peu évolué depuis. Tout en sérénité, ces jardins sont situés à Bouc Bel Air. Un havre de paix à découvrir !

Crédit : Site des Jardins d’Albertas.

Sentir les pins du parc de La Buzine

Pins d’Alep, chênes verts, romarins, cèdres… Entourant le château de la Buzine, le parc de la Buzine vous offre un écrin de verdure de 12 hectares sur les collines de Marseille ! De nombreux sentiers vous permettent de vous promener et de vous laisser submerger par les senteurs des espèces d’arbres variées, aux couleurs du printemps.



C’est aussi un chemin dans l’histoire de Marcel Pagnol, qui l’avait acquis dans le but d’en faire une Cité du cinéma. Classé à l’inventaire des monuments historiques en 1996, le château abrite désormais la Maison des cinématographies de la Méditerranée.