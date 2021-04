«Il nous faut retrouver notre art de vivre à la française », a déclaré Emmanuel Macron jeudi 29 avril dans une déclaration à la presse quotidienne régionale. Le président de la République a dévoilé les différentes étapes à venir du déconfinement, qui se fera progressivement à compter du lundi 3 mai.

Après la réouverture des écoles le 26 avril, le lundi 3 mai marquera une nouvelle étape avec la réouverture des classes de 4e et 3e des collèges et des lycées en demi-jauge, mais aussi la fin de l’attestation pour se déplacer en journée. Il sera à nouveau possible d’effectuer des déplacement inter-régionaux avec la fin de la limite des dix kilomètres.

Le 19 mai permettra de franchir un cap très attendu du déconfinement avec la réouverture des lieux culturels, des commerces, ou encore des terrasses des bars et des restaurants. Les activités sportives pourront reprendre en plein air, et les établissements sportifs en plein air ou couverts pourront accueillir des spectateurs avec un protocole et une jauge adaptés. Enfin, le couvre-feu sera décalé à 21h.

Le chef de l’Etat n’a pas retenu la solution d’un déconfinement par territoire. « J’ai bon espoir que la France entière pourra passer l’étape du 19 mai », a-t-il expliqué, n’excluant pas cependant la possibilité d’actionner des « freins d’urgence » dans les territoires où le virus circulerait trop, ce qui est actuellement le cas de la plupart des départements d’Île-de-France et des Bouches-du-Rhône qui ont un taux d’incidence supérieur à 400.

Mise en place du passeport sanitaire le 9 juin pour les grands événements

Il faudra attendre le 9 juin pour que le couvre-feu soit reporté à 23h. A ce moment là, les bars et restaurants pourront à nouveau servir en intérieur, avec un maximum de six personnes par table. La jauge des lieux culturels et sportifs sera étendue à 5000 personnes, de même que pour les salons et les foires, qui pourront reprendre. Les salles de sport pourront rouvrir et le télétravail sera assoupli.

C’était une mesure contestée, mais le président de la République a confirmé la mise en place prochaine d’un passeport sanitaire. Il a toutefois assuré que ce pass « ne sera jamais un droit d’accès qui différencie les Français ». Ce pass sera mis en place dès le 9 juin uniquement pour permettre l’accès aux grands événements et permettra aux visiteurs de justifier soit d’un test PCR négatif de moins de 72 heures, soit d’une vaccination. Il ne sera pas obligatoire et disponible via l’application Tousanticovid début juin. Cette mesure devra toutefois passer par le filtre du Parlement avant d’être adoptée.

Emmanuel Macron annonce un retour à la vie normale le 30 juin

Le président de la République fixe à la fin juin un quasi-retour à la vie post-covid, avec la fin du couvre-feu et des jauges pour les événements. En revanche, pas de réouverture prévue pour les discothèques, fermées depuis le début de la crise sanitaire.

Emmanuel Macron a cependant prévenu quela suppression des mesures sanitaires était conditionnée à l’évolution de la situation, d’autant que des premiers cas de variant indien ont été détectés en France, en particulier dans les Bouches-du-Rhône.

