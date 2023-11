Share on Facebook

Share on Twitter

Mathilde Panot, députée du Val de Marne et présidente du groupe parlementaire La France insoumise – Nupes, se rend à Marseille jeudi 23 novembre. Elle participera au meeting pour la paix et la justice en Palestine aux côtés aux côtés des députés LFI Manuel Bompard (4e circonscription des Bouches-du-Rhône) et Sébastien Delogu, député de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône.

Ce meeting pour la Paix et la Justice en Palestine à Marseille aura lieu jeudi 23 novembre 2023 à 18h30, à la salle Magallon, 4 boulevard de Magallon (15e). Voici la liste complète des participants :

Mathilde Panot, députée du Val de Marne, Présidente du groupe LFI-Nupes

Hala Abou-Hassira, ambassadrice de Palestine en France

Sébastien Delogu, député des Bouches-du-Rhône

Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France insoumise

Salah Hamouri, avocat Franco-Palestinien



Pour rappel, la niche parlementaire du groupe LFI-NUPES se tient ces jours-ci, les propositions de loi et de résolution sont débattues les 21 et 22 novembre en commission, et dans l’hémicycle le 30 novembre.

Liens utiles :



Israël : Marseille Espérance appelle au cessez-le-feu et à la libération des otages

[Tribune] Israël – Palestine, la cohabitation inévitable

La mobilisation d’élus de Marseille pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza