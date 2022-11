Share on Facebook

Et une acquisition de plus. La société Silae basée à Aix-en-Provence (350 collaborateurs, plus de 100 millions de chiffre d'affaires) continue d’accélérer sa stratégie de croissance externe. Après trois opérations en septembre pour un total d'investissement de 70 millions d'euros selon Les Echos, Silae rachète RHSuite.com basé à Lyon. « Cette nouvelle acquisition vient compléter…