Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Arnaud Mercier. Le maire de Venelles (13) nous explique comment sa commune va faire face à l’hiver, dans un contexte d’inflation et d’augmentation du coût de l’énergie. L’édile fait le point, par ailleurs, sur le programme “Venelles en transition“. Un agenda à horizon 2030 que porte la ville en collaboration avec ses quelque 8500 citoyens. Après plusieurs mois de concertation, le plan va rentrer en 2023 dans une phase plus opérationnelle. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Un déodorant bio et zéro déchet

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle de l’école marseillaise NRSud. La première formation dédiée aux métiers du solaire et des énergies renouvelables accueille ses premiers élèves. L’école promet une embauche en CDI à tous ses étudiants au terme d’un cursus de trois ou quatre ans, et une fois le diplôme en poche. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine. Il s’agit du déodorant bio et zéro déchet conçu à Aix-en-Provence par la marque Les Enfants sauvages – une entreprise lancée en 2020. Le produit (22 euros) est composé d’ingrédients naturels, issus de l’agriculture biologique ou transformés biologiquement.

