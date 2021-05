Depuis mercredi 19 mai et la réouverture de tous les commerces, McArthurGlen Provence, situé à Miramas, a vu les clients de nouveau se presser à travers ses boutiques, les terrasses de ses cafés s’animer, les pas des flâneurs ou amateurs de shopping composer la musique d’ambiance. Le village outlet du sud de la France , avec 110 boutiques à ciel ouvert, propose des réductions sur les collections des saisons précédentes de grandes marques. À l’occasion des « Promotions de Printemps », des remises supplémentaires exceptionnelles sont appliquées jusqu’au samedi 5 juin.

Sous le signe de la saison estivale, le village accueille de deux pop-up (boutiques éphémères) : Bananamoon et Havaianas. Aussi, de nouveaux magasins ont fait leur apparition : Gant, Hublot Mode Marine, Kids Around et une boutique de la marque provençale Souleiado. Une fois les emplettes faites, les visiteurs peuvent profiter d’une douceur glacée au kiosque installé pour l’été d’Amorino… Avant de remettre leurs masques. En effet, des règles anitaires strictes ont été mises en place et le port du masque reste obligatoire dans les allées et les boutiques.

Le village est ouvert du lundi au jeudi de 10h à 19h, les vendredis et samedis de 10h à 20h.

