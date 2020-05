Si les grandes sections et primaires ont repris le chemin de l’école il y a deux semaines, les enfants des toutes petites et petites sections de maternelles ne retrouveront pas leurs camarades avant septembre. C’est ce qu’annonce la Ville de Marseille dans un communiqué. Cette décision s’explique par « la difficulté à respecter les recommandations sanitaires pour les tout jeunes enfants ». Selon le rectorat, cette décision impacte les 24 élèves de toute petite section parmi ceux volontaires pour retourner à l’école sur 1096 au total et 569 élèves de petites sections sur 6512, en ce qui concerne Marseille.

Depuis le 12 mai dernier, ont repris les élèves de grande section de maternelles, de CP, de CE1 de REP et REP+ et CM2. La rentrée des moyennes sections de maternelles, CE1 hors REP, CE2 et CM1 interviendra à partir du 2 juin. Par ailleurs, les écoles maternelles et primaires des 13e, 14e et 15e arrondissement ne rouvriront que le jeudi 28 mai, pour raisons sanitaires.

Sur recommandation de l’@ARSPaca, la Ville de Marseille, en lien avec l’Education nationale, prévoit la réouverture, mardi 26 mai, des 22 écoles restées fermées depuis le 12 mai pour raisons sanitaires (1/6) pic.twitter.com/knuaBewNnz — Ville de Marseille (@marseille) May 21, 2020

