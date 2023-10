La première université francophone au monde, Aix-Marseille Université (AMU) annonce mardi 17 octobre 2023 la mise en sommeil de ses comptes sur le réseau social X, anciennement Twitter.

« Fidèle à ses valeurs de respect, de tolérance et d’humanisme, Aix-Marseille Université a décidé de suspendre son activité sur réseau social X (ex-Twitter), compte tenu de son évolution éditoriale »

L’université, dont la signature « socialement engagée » affiche la couleur, présidée par Eric Berton (qui lui-même suspend compte) explique que le réseau X, repris en 2022 par l’homme d’affaires américain Elon Musk, qu’en « se retirant du code européen des bonnes pratiques contre la désinformation et en modifiant ses règles de modération, est devenu un lieu de propagation de fake news, de contenus haineux, illicites ou violents, rentrant en contradiction avec notre mission de transmission des savoirs et de la science, d’ouverture aux autres et de tolérance. »



Le commissaire européen au marché intérieur, en charge des questions de défense et du numérique, Thierry Breton a engagé, pour l’instant en vain, un bras de fer avec les patrons des plates-formes, Elon Musk en tête, pour un contrôle plus strict des réseaux sociaux. Thierry Breton a d’ailleurs annoncé mercredi 11 octobre son arrivée sur le réseau social Bluesky, un rival de X, après avoir mis en garde la plateforme et son patron sur la diffusion de fausses informations liées en particulier au conflit en Israël. Mais l’ancien ministre français de l’Economie (2005-2007 sous la présidence de Jacques Chirac) continue de publier des messages depuis son compte X.

Following the terrorist attacks by Hamas against 🇮🇱, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.



Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54