Depuis 2017, le sommet intitulé « La Méditerranée du futur » constitue une vitrine de la politique de coopération méditerranéenne dont la Région Sud entend être un pivot. Après un acte I (21 novembre 2017) sur le thème du climat, un acte II (13 novembre 2018) sur celui de la jeunesse, ce sommet diplomatique des deux rives revient dans la cité phocéenne mardi 26 novembre, pour une journée consacrée aux investissements en Méditerranée, au palais du Pharo. Suivez en direct l’événement sur notre fil Twitter : @gometmedia #mediterraneedufutur

Sommet diplomatique méditerranéen

La Méditerranée du Futur constitue un événement majeur dans l’affirmation de la Région Sud en tant que pivot de la coopération entre les deux rives. La collectivité présidée par Renaud Muselier peut ainsi se targuer d’un plateau d’invités de haut vol pour cet acte III, avec la présence notable de Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des affaires étrangères, et de nombreux responsables politiques et économiques de toute la Méditerranée.

Au programme, cinq « keynotes », quatre table-rondes, et des ateliers qui permettront aux investisseurs présents de prendre connaissance de grands projets structurants. L’idée étant de mettre les acteurs institutionnels et privés du financement en face d’entreprises et de groupements en demande, afin de stimuler une coopération méditerranéenne dans des domaines aussi stratégiques que l’énergie, les transports ou encore la santé.

Le programme de l’Acte III