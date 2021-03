À quelques mois des élections départementales, la présidente sortante Martine Vassal s’est offert une visite des aménagements en cours dans le centre-ville de Marseille : « Nous avons enfin des rues piétonnes apaisées », se félicite-t-elle. L’opération « Marseille Change » a été lancée en février 2019 par la Métropole Aix-Marseille Provence avec le large soutien financier du Département des Bouches-du-Rhône, les deux institutions dirigées par Martine Vassal. Au total, l’investissement s’élève 50 millions d’euros dont les deux tiers financés par le Département.

Les commerçants satisfaits de la semi-piétonnisation du centre-ville

Le chantier concerne une petite partie du centre-ville entre la rue Grignan, Belsunce et Colbert, soit « 22 hectares entièrement piétonnisés », affirme la Métropole. « À dire vrai, il vaut mieux parler de voies semi-piétonnes, de zones de rencontres », avoue Martine Vassal. Force est de constater que les scooters et les camions de livraison sont encore nombreux à rouler sur les pavés et que de nombreuses artères restent ouvertes aux voitures. Mais les commerçants du quartier de l’Opéra semblent satisfaits des aménagements : « depuis la requalification du quartier, nous n’avons plus de locaux vacants », indique Guillaume Sicard, le président de la fédération Marseille Centre.

Rue Sainte, rue de la Loge, place aux Huiles… le chantier se poursuit jusqu’en 2022

La majeure partie du projet est aujourd’hui terminée. « Nous avons dépensé 36 millions d’euros à fin 2020 sur l’enveloppe globale » indique un technicien de la Métropole. Reste encore quelques rues à aménager. D’ici la fin de l’année, la Métropole doit rénover les traverses entre la rue Saint-Ferréol et la rue de Rome ou encore la Place aux Huiles. L’an prochain, ce sera au tour de la rue Sainte, de la rue Grignan et de la rue de la Loge derrière l’hôtel de Ville. Et pour le reste de la ville : « Nous avons fait beaucoup avec la requalification du Jarret, du cours Lieutaud ou encore le Boulevard Urbain Sud », assure Roland Giberti, le président du Conseil de territoire Marseille Provence. Des choix d’aménagements que contestent nombre d’élus de la nouvelle majorité municipale.

La Métropole prévoit de terminer les travaux de rénovation du centre-ville en 2022 (Source Métropole AMP)

Sur le Jarret, les échanges entre la mairie et la Métropole semblent sans issue

Sur les réseaux sociaux, l’adjointe à la mobilité de la mairie de Marseille, Audrey Gatian a rappelé jeudi 25 mars son souhait de modifier le projet de la Métropole sur le Jarret « pour solutionner cette situation infernale qui n’a que trop duré ». Et d’interpeller directement la présidente : « MartineVassal, il serait temps de prendre en compte nos demandes, le Jarret doit changer ! ». De l’aveu même du patron du conseil de territoire, les discussions avec la mairie de Marseille sont difficiles sur ces sujets. « On multiplie les concertations, on veut travailler avec eux, mais ils sont dans une opposition de principe », regrette-t-il. Malgré le changement de maire, la Métropole garde la main sur les grands projets d’aménagements et si « Marseille change », ce ne sera pas forcément dans le sens attendu par la nouvelle majorité.

Document Source : le dossier de presse de l’opération Marseille Change

