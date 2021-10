C’en est trop pour Benoît Payan. Le maire PS de Marseille ne supporte plus de voir la cité phocéenne se dégrader jour après jour, sans pouvoir agir. Grève des poubelles, ramassage insuffisant, incompétence à des postes clés… Benoît Payan vient de rédiger une lettre à Emmanuel Macron pour dénoncer « l’immobilisme et le manque d’anticipation » de la Métropole d’Aix-Marseille, et de sa présidente Martine Vassal (LR). Selon le socialiste « seule une réforme immédiate de la gouvernance locale et de la répartition des compétences opérationnelles de proximité » permettra de remettre l’action publique sur de bons rails. Pour l’heure, ce sont les Marseillais eux-mêmes qui se mobilisent pour nettoyer la ville. Depuis hier, des milliers de bénévoles mettent leurs mains (gantées) dans le cambouis, notamment à l’occasion de ramassages organisés ce matin par plusieurs associations comme Clean my Calanque.

Suite à la grève des agents métropolitains de la collecte, et aux intempéries du début de semaine, les rues et les plages marseillaises sont dans un état lamentable. Des montagnes d’ordures attendent encore d’être ramassées dans plusieurs quartiers. Les arrondissements du centre-ville sont méconnaissables. Face à ce désastre écologique, sanitaire et environnemental, Benoît Payan pousse un coup de colère. Le maire PS vient d’écrire une lettre au Président de la République, afin que « Marseille retrouve sa souveraineté », comme il l’explique dans son courrier (voir à la fin de l’article). Insistant sur l’urgence de la situation, Benoît Payan souhaite une « redéfinition des périmètres et des missions des conseils de territoire », en charge de la répartition des compétences.

« Il faut que le président de la République nous rende le pouvoir de gérer la ville » Benoît Payan, maire de Marseille

Benoît Payan juge insuffisante la gestion métropolitaine des déchets, de la voierie, et de la propreté dans la cité phocéenne. Comme ses adjoints l’ont réclamé hier devant le Palais du Pharo, le socialiste exige de récupérer ces compétences opérationnelles de proximité. « Est-ce que vous trouvez normal que le maire de Marseille n’ait pas le droit de s’occuper des poubelles, des trous dans la rue, de l’environnement ? », s’interroge-t-il dans un entretien accordé mardi à La Provence. Benoît Payan affirme que « les Marseillaises et les Marseillais ne savent pas que le maire de Marseille ne s’en occupe pas ». Le socialiste, en manque de solution et de levier d’action, ne veut plus avoir à s’excuser auprès des habitants de Marseille. « Il faut que le président de la République nous rende le pouvoir de gérer la ville », déclare Benoît Payan.

La réponse de Martine Vassal au maire de Marseille

Pendant ce temps, dans la basse-cours de la politique locale, le combat de coqs continue. En marge d’un rendez-vous au collège le Ruissatel dans le 11e arrondissement à 14 heures ce mardi, la présidente de la Métropole répond aux élus de la majorité municipale. Au micro de nos confrères, Martine Vassal dénonce « une politique de caniveaux », estimant que le maire de Marseille « fait son peuchère ». Elle indique toutefois que « ça fait des mois que je lui dis que je lui donnerai les compétences de proximité qu’il souhaite, et de préciser : je les donnerai aux maires de secteur car ce sont eux qui sont au plus près de la population ». Wait and see.

Emmanuel Macron sera de retour à Marseille le 16 octobre. Dans un premier état des lieux, début septembre, il réclamait déjà à la Métropole de « faire évoluer sa gouvernance », réclamant la fin des « chicayas locaux ». Espérons que le chef de l’État n’ait pas assisté au dernier conseil du territoire Marseille Provence, présidé ce mardi 5 octobre par le LR Roland Giberti.

Document source : la lettre de Benoît Payan à Emmanuel Macron

