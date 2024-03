Cette fois, ce n’est pas qu’un stand commun mais aussi et surtout sous un même drapeau, celui de l’agence de marketing territorial One Provence lancée en 2023, que les grands acteurs économiques et institutionnels de la Métropole ont choisi de venir au Mipim de Cannes (12 au 15 mars). Un jeu collectif avec un même maillot qui porte déjà ses fruits avec une journée de mercredi particulièrement dense sur l’espace où la traditionnelle grande maquette d’Euroméditerranée, établissement public d’aménagement (EPAEM) s’enrichit chaque année un peu plus.

La maquette du périmètre d’Euroméditerranée au Mipim 2024 (Crédit Gomet’)

Outre l’EPAEM, le port Marseille Fos, l’agence d’attractivité des Bouches-du-Rhône, Provence Promotion, l’Aéroport Marseille Provence et bien sûr la Métropole Aix Marseille Provence compose l’équipe One Provence. Le match à Cannes est particulièrement relevé avec des centaines de stands venant du monde entier. Chaque pays, métropole, ou région met en avant ses mérites afin de séduire des investisseurs qui bénéficient sur la Croisette d’une vision 360° des opportunités qu’offrent la planète immobilière.

Gérard Gazay, Martine Vassal, Laure-Agnès Caradec, Jean-Luc Chauvin et David Ytier sur le stand commun One Provence au Mipim 2024 (Crédit Gomet’)

D’où l’importance du jeu collectif des acteurs provençaux pour convaincre. Martine Vassal, la présidente de la Métropole et du Département est présente tout au long de la journée ce mercredi 13 mars, au 2e jour du Mipim, avec à ses côtés deux vice-présidents particulièrement mobilisés : Gérard Gazay (économie et zones d’activités) et David Ytier (habitat).

De nombreux temps forts rythment la journée avec des interventions sur des enjeux clés : présentation des grands projets du territoire et des réalisations avec notamment les nouvelles zones en développement sur Euroméditerranée, point sur le marché immobilier local avec la Fnaim, focus sur le positionnement d’Aix-Marseille-Provence sur le cinéma et sur les Jeux Olympiques 2024, mise en avant des investisseurs par Provence Promotion.

Erika Wicke (ARTS) Martine Vassal (MAMP) et Olivier Marchetti (Provence Studios) sur lestant de One Provence au Mipim (Crédit Gomet’).

Martine Vassal au Mipim : « Aujourd’hui c’est une résulte collective »

Une journée particulièrement riche en présence des développeurs économiques de la Métropole qui ont multiplié les rendez-vous avec les visiteurs professionnels du Mipim. « Aujourd’hui c’est une réussite collective » se félicite Martine Vassal. «Ce que l’on est venu dire ici au Mipim, c’est que nous sommes en ordre de fonctionnement, en ordre de marche. Nous accélérons, et maintenant nous attendons tout le monde ! »

Eric Gagnière, JMG Partners SCIPAG récompensé par Provence Promotion pour ses investissements dans la Métropole Aix Marseille Provence (Crédit Gomet’)

La journée de jeudi devait être marquée par nouvelles séquences, notamment une présentation par Euroméditerranée du projet M99, une conférence Choose France Business France en partenariat avec Business France et Provence Promotion ainsi qu’une intervention illustrant la signature de One Provence, Aix-Marseille-Provence, le territoire méditerranéen des grandes transitions.

L’offre future de bureaux à Aix-Marseille provence présentée au Mipim par Daniel Tchenio, directeur de l’agence CBRE Marseille et président de la commission immobilier d’entreprises de la FNAIM Aix-Marseille-Provence (Crédit Gomet’)

