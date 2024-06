Share on Facebook

Share on Twitter

La 4e édition de la Fête du vélo d’Aix-en-Provence se déroulait dimanche 26 mai sur le cours Mirabeau, et Gomet’, média engagé de longue date pour le développement du vélo et des mobilités douces, était présent sur place tout au long de la journée.

Inscrivez-vous à la notre nouvelle newsletter Vélo et mobilités

Après avoir donné la parole aux adjoints de la Ville d’Aix, Eric Chevalier et Kayané Bianco, nous avons fait le point sur l’actualité métropolitaine du vélo en recevant sur notre plateau média les responsables des associations actives sur le territoire. Au tour aujourd’hui de Johannes Schaal, responsable de la politique des transports de Tübingen, ville dénombrant 90 000 habitants, située au sud de Stuttgart dans le Baden-Württemberg (Allemagne) qui se trouve réputée pour son université, sa qualité de vie étudiante et son patrimoine historique. L’occasion pour lui de nous expliquer la politique de la ville en matière de mobilités et particulièrement de vélo.

Crédit : ML / Gomet’.



Fruit d’une collaboration étroite lancée en novembre 2023, la ville de Tübingen, jumelée avec Aix-en-Provence depuis 1960, tenait un stand où étaient présentés aux passants la ville et ses aménagements cyclables.

Liens utiles :

> Fête du vélo à Aix : les pratiques évoluent et la Ville se mobilise (Eric Chevalier)

> Avec sa nouvelle « rue scolaire », Aix prend de l’avance sur son camarade marseillais