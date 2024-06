Share on Facebook

Dans le cadre du suivi des énergies nouvelles, comme l’hydrogène, sur notre territoire, Gomet' a rencontré Jean-Philippe Gendarme, en charge du projet GreenHy, porté par le groupe français indépendant Enerlis basé à Boulogne-Billancourt. Ancien directeur des sites industriels Kem One de Fos-sur-Mer et de Vauvert de 2010 à 2019, après une formation d’ingénieur chimiste et des…