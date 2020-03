Share on Facebook

Share on Twitter

Renaud Muselier, le président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Régions de France réunissait vendredi 6 mars à l’hôtel de la Région une partie des candidats aux municipales issus de sa majorité. « Dans quelques jours, nos concitoyens vont choisir leur maire. C’est un moment important car la cité est la cellule de base de notre vie commune. (…) Près des 3⁄4 des membres de la majorité régionale sont candidats, soit 55 élus sur les 78 qu’elle compte. A toutes et tous, je veux souhaiter « bonne chance » déclare-t-il dans un communiqué.

Renaud Muselier profite de l’occasion pour revenir sur l’éparpillement de la majorité régionale. « Je connais chacun d’entre eux, j’estime leur travail. Ils sont de bons élus régionaux et feront de bons élus municipaux. Ils sont parfois candidats sur des listes qui s’opposent. C’est la conséquence logique d’une majorité plurielle, à laquelle il n’a jamais manqué une seule voix, composée de femmes et d’hommes libres forts de leurs différences. A chacun, j’ai demandé de mener campagne dans le respect de l’autre, avec passion mais avec raison. A tous, j’ai rappelé que les membres de la majorité régionale doivent porter la fierté du bilan accompli et veiller à le défendre en toute circonstance. Ils forment le pack régional pour les municipales, au service des cinq millions d’habitants de la Région Sud ! »

Ce matin, les élus de la majorité @MaRegionSud avec le Pt @RenaudMuselier tenaient à réaffirmer l’enjeu territorial des #municipales2020

Tous #engagés pour nos concitoyens, tous #différents avec des sensibilités politiques différentes, #mobilisés par le Plan climat #CopdAvance. pic.twitter.com/yj30EXRfkf — Mireille Benedetti (@MireilleB_2020) March 6, 2020

Il n’est pas trop tard pour éviter de nouveaux tourments à cette ville que j’aime tant. Renaud Muselier

Le président Muselier commente en particulier sur le cas de Marseille. : « Comme vous le savez, la situation qui se présente au premier tour n’est pas de mon fait. Depuis la première heure, j’ai souhaité un large rassemblement de tous ceux qui refusent le choix mortifère entre système et extrême. Les circonstances et les ambitions n’ont pas permis d’y parvenir, mais il n’est pas trop tard pour éviter de nouveaux tourments à cette ville que j’aime tant. J’appelle de mes vœux un large rassemblement au second tour avec pour projet commun la sauvegarde de la ville autour d’un nouveau projet de gouvernance. »

Et de conclure : « Je forme d’ailleurs ce vœu pour toutes les communes de la région où on constate des divisions. Si je peux être utile à ce rassemblement, je ne ménagerai aucun effort pour y parvenir. Pour ma part, j’ai la volonté farouche, aujourd’hui comme demain, de préserver l’unité de la majorité régionale et même de la renforcer. »

Repère :

La majorité régionale compte 78 membres (groupe Union pour la Région) :

• Dont 55 élus engagés dans la bataille des élections municipales,

• Dont 18 maires sortants qui se représentent,

• Dont 28 têtes de liste et 27 placés en position éligible.

Parmi ces derniers :

• 10 dans les Alpes-Maritimes,

• 6 dans le Vaucluse,

• 15 dans le Var,

• 4 dans les départements alpins,

• 22 dans les Bouches-du-Rhône,

• Avec au moins 8 sensibilités politiques différentes : Les Républicains, UDI, Nouveau Centre, MoDem, LREM, Divers droite, Agir, sans étiquette. Source Région Sud.



Liens utiles :

> [Vidéo] Renaud Muselier : une campagne invraisemblable à Marseille

> Suivez l’actualité des municipales dans notre rubrique politique.