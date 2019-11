Share on Facebook

La mesure avait été approuvée lors de la dernière assemblée plénière de la Région Sud, elle est désormais officielle. Le plan « 1 million d’arbres plantés en région Sud d’ici 2021 » a été officiellement lancé par Renaud Muselier, président LR de la Région Sud, mardi 12 novembre à Aubagne, en compagnie de Gérard Gazay, maire LR de la commune.

« Ce programme ambitieux « 1 million d’arbres », soit 1 arbre pour 5 habitants, auquel nous consacrons 3 millions d’euros d’ici 2021, a pour objectif de planter 200 000 arbres en milieux urbains et périurbains » a déclaré Renaud Muselier lors de son discours de lancement, ajoutant : « Nous exigeons que les espèces plantées soient obligatoirement des espèces locales adaptées au climat méditerranéen et nécessitant peu d’arrosage. Ce chiffre n’est pas lancé au hasard, puisqu’il correspond à un arbre par lycéen ».

50 000 promesses déjà enregistrées

Le président de l’exécutif régional a également indiqué avoir déjà recueilli l’accord d’au moins 20 villes, pour un total de promesses de 50 000 plantations d’ici 2021. Pour rappel, la Région cofinancera à 80 % la plantation d’arbres dans des zones non-arborées, le remplacement d’arbres malades ou encore l’installation de jardins partagés et de fermes urbaines.

Comme en écho, la présidente de la Métropole Aix Marseille Provence, Martine Vassal, a lancé lundi 18 novembre à Marseille un programme de plantations de plus de 1700 arbres dans l’hypercentre de Marseille dans le cadre des initiatives et projets de végétalisation de la Métropole (plus d’infos à suivre sur Gomet’).