Share on Facebook

Share on Twitter

Charles Tiné, dirigeant et cofondateur de Safebrands, une société qu’il a créé à Marseille, spécialisée dans la cybersécurité et les noms de domaines sur Internet (anciennement Mailclub), pilote désormais son entreprise depuis l’Amérique du Nord où il est installé depuis quelques années.

Nous le retrouvons à Montréal où il habite. Il nous fait part de la situation de l’épidémie de coronavirus au Canada, de la stratégie rapide mise en place, à la lumière des événements en Europe. Selon un dernier décompte relevé ce samedi 2 mai, le pays compte quelque 55 000 cas positifs pour 3391 décès sur une population totale de 38 millions d’habitants.

Si l’agilité de sa société, rompue au télétravail depuis longtemps n’est plus à prouver, et a été renforcée au cours de la crise, Charles Tiné évoque la suite, l’après-covid et parle de ses craintes pour l’équilibre mondial. Charles Tiné espère toutefois que l’on pourra tirer des enseignements de la pandémie du covid-19 pour sortir par le haut de la crise. Il aimerait notamment que cela encourage les pays à atténuer les conséquences néfastes d’un capitalisme financier débridé qui menace le monde. Un entretien enregistré le lundi 13 avril dernier.

Les escales de notre voyage #fenetresurlemonde :



Tour du monde (22) : au Danemark, un confinement plus souple qui réussit

Tour du monde (21) : A Tunis, un ramadan frugal sous contrôle, un déconfinement fin mai

Tour du monde (20) : A Odessa en Ukraine, bientôt deux mois de confinement

Tour du monde (19) : la Belgique lourdement frappée par le Covid-1

Tour du monde (18) : New Delhi, une ville fantomatique où la nature prend sa revanche

Tour du monde (17) : A Madrid, les enfants peuvent enfin sortir de chez eux

Tour du monde (16) : le confinement par territoire, l’approche de la Thaïlande

Tour du monde (15) : la démonstration de force de Taïwan face au virus :

Tour du monde (14) : en Colombie, des baisses de salaire pour éviter les licenciements

Tour du monde (13) : Le Bénin n’a pas les moyens de confiner sa population »

Tour du monde (12) : en Corée du Sud, le data-tracking à la place du confinement

Tour du monde (11) : les écoles, les bars et restaurants restent ouverts en Suède

Tour du monde (10) : le Cambodge résiste avec l’auto-confinement de la population

Tour du monde (9) : en Arabie Saoudite, le couvre-feu de 15h à 6h

Tour du monde (8) : New York espère que le pire est passé

Tour du monde (7) : la priorité des Zimbabwéens « c’est de trouver à manger »

Tour du monde (6) : Hong-Kong dans la 2e vague du covid-19 espère la reprise économique

Tour du monde (5) : toujours pas de confinement officiel en Côte d’Ivoire

Tour du monde (4) : San Francisco, toujours une étape d’avance

Tour du monde (3) : confinement renforcé à Dubaï City

Tour du monde (2) : A Taïwan «on prend la température à l’entrée des immeubles »

Tour du monde en confinement (1) : pas de sorties le week-end à Belgrade