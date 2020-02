Share on Facebook

Olivia Fortin, cheffe d’entreprise et créatrice du collectif Mad Mars est devenue officiellement la tête de liste du Printemps Marseillais dans le 6-8. Le 7 février dernier, la candidate s’est confiée à Gomet’ sur son parcours en politique atypique, ses futurs projets dans le secteur et la bataille qu’elle s’apprête à mener dans « la joie et en toute en transparence ».

« Le 6-8 c’est le bon endroit pour construire avec tous les habitants de la ville une nouvelle manière de faire, en toute transparence » Olivia Fortin

