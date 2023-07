Le groupe parisien spécialisé dans la transformation digitale des entreprises, Onepoint, installe son nouveau QG en plein cœur du centre-ville d’Aix-en-Provence. Initialement projeté dans le couvent des Prêcheurs, finalement vendu au ministère de la Justice, c’est au sein de la Maison Darius Milhaud (ancienne demeure du compositeur, également appelée Logis du Bras d’or et située vers le cours Sextius), sur 1500 m², que Onepoint a décidé d’implanter son projet qui se veut être « un espace de travail nouvelle génération, dédié à toutes les formes de création et d’innovation a été pensé comme un véritable lieu ouvert sur la ville, accueillant des propositions artistiques et des conférences ouvertes. » Le lieu a été inauguré début juillet.

Le PDG de Onepoint David Layani interviewé par Gomet’ lors du forum des entrepreneurs vendredi 9 septembre 2022 au Vélodrome (crédit : JRG / Gomet’)

Onepoint à Aix : des espaces de créativité et de la restauration

Le groupe ambitionne à présent d’y recruter « 300 talents. » En réalité, « 50 ont déjà été recrutés, et nous prévoyons 250 recrutements supplémentaires pour des profils de consultants, d’architectes, d’experts en data et en cybersécurité » précise David Layani, le PDG contacté par Gomet’. Il entend accueillir des start-up et des associations au sein « d’espaces de créativité » avec également un espace restauration. L’investissement total pour ce projet représente un million d’euros pour l’entreprise. Comme il le confiait déjà à Gomet’ en novembre 2022, David Layani poursuit la recherche d’un autre site plus grand à Marseille, mais aussi à Nice.

