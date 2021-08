« Nous sommes plus que jamais confrontés à la sensibilité et à la fragilité de la Terre ». C’est le constat qui motive l’édition 2021 de l’événement « Agir pour le vivant » qui se déroulera à Arles du 22 au 29 août prochains. Au programme, sept jours dédiés à la réflexion pour proposer des solutions aux problèmes environnementaux. Philosophes, journalistes, scientifiques ou bien artistes … Près de 150 intervenants prendront la parole à l’occasion de conférences, débats ou rencontres organisés à la Chapelle de Méjean, comme lors de l’édition précédente (lire notre article). Les journées se clôtureront par des soirées et spectacles, notamment le lundi 23 août, avec une représentation du Retour de Moby Dick, adaptation du livre de François Sarano, lui-même inspiré du célèbre roman d’Herman Melville, la dimension écologique en plus.

Repenser notre rapport à la nature

Au delà de simples solutions techniques, « Agir pour le vivant » a pour but de repenser les fondamentaux de notre relation à la nature. La journée du mardi 25 août sera consacrée à « dessiner un nouvel humanisme ». Les journées des 26 et 27 août mettront en avant l’importance de la parole dans l’éveil et l’éducation à la nature.

Agir pour le vivant du 22 au 29 août (crédit : DR)

Le samedi 28 août permettra d’enclencher une réflexion sur la « justice pour le vivant », avec l’intervention de Marie Toussaint, juriste en droit international. Un thème d’actualité, à l’heure où la notion d’écocide est sur toutes les lèvres et qu’une plainte à été déposée par l’eurodéputé Pierre Larrouturou et les militants Cyril Dion et Camille Etienne en juin contre le Premier ministre Jean Castex et quatre autres membres du gouvernement devant la Cour de Justice de la République pour leur inaction face au changement climatique.

Enfin, l’édition 2021 de « Agir pour le vivant » se clôturera par une réflexion sur le rôle de l’Europe pour créer un monde meilleur, au travers de la diplomatie, ou encore d’un Green New Deal vert. Une excellente introduction à quelques jours du Congrès mondial de la nature qui se déroule à Marseille à partir du 3 septembre

