Dans le cadre d’un entretien accordé à La Provence, Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, a évoqué la tourmente que traverse actuellement le club et assure qu’il ne va pas démissionner de son poste, après le départ de Marcelino officialisé.

Alors que beaucoup d’informations disaient le contraire, Pablo Longoria, président de l’OM, a clarifié la situation lors d’un entretien dans les colonnes de La Provence. Il ne démissionnera pas de son poste après la réunion tumultueuse qui a eu lieu lundi avec certains représentants de groupes de supporters.

“Je n’ai pas proposé ma démission à Frank McCourt. Malgré tout ce qu’on dit sur moi, je ne suis pas quelqu’un qui regarde ses intérêts personnels. Si je suis mêlé à tout ça, c’est parce que je suis le président de l’OM. Je représente une institution. J’ai un mandat donné par le propriétaire et le conseil de surveillance. Je dois assumer mes responsabilités. Comme je l’ai toujours fait. (…) L’OM ne peut pas fonctionner comme ça, c’est impossible de pouvoir travailler comme ça. Basta ! (…) Je pense être quelqu’un qui veut donner son maximum ou a donné son maximum pour chercher à arriver le plus haut possible avec ce club. Avec des bonnes choses et avec des mauvaises, mais toujours avec l’objectif de faire le mieux possible pour l’intérêt du club, pour protéger les intérêts du propriétaire qui est une personne extraordinaire, de grande valeur. Comment pourrais-je le (McCourt) laisser comme ça ? Non.”

Alors que l’OM est en pleine crise, le sportif reprend ses droits ce soir avec le déplacement à Amsterdam pour y affronter l’Ajax pour le compte de la 1e journée des phases de groupes de la Ligue Europa.

Après le départ officiel de Marcelino, Jacques “Pancho” Abardonado, ancien entraîneur adjoint de Jorge Sampaoli et Marcelino notamment, assurera l’intérim. L’ancien défenseur olympien sera sur le banc pour diriger l’équipe ce soir.