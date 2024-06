Share on Facebook

Ce sera l’un des combats à suivre dans 15 jours lors du premier tour des élections législatives. Dans la 1ère circonscription des Bouches-du-Rhône (est de Marseille dont les 10e-11e arrondissements et une partie du 12e), face à la députée sortante macroniste Sabrina Agresti-Roubache, ex-secrétaire d’Etat, et à la candidate du RN, Monique Griseti, le Nouveau front populaire missionne Pascaline Lécorché que l’on a vu très active lors de la campagne des européennes au service de Raphaël Gluksmann.

Résidente à Marseille, Pascaline Lécorché est secrétaire nationale de Place Publique. Dans une déclaration de candidature, elle souligne les raisons de son engagement : « Je refuse la perspective d’un basculement RN de cette circonscription. Marseille n’apportera pas un député RN de plus à l’Assemblée. Mon combat et mon engagement, appuyés par la mobilisation de toutes les forces de gauche et de la société civile, ici rassemblées, feront barrage au RN ! »

Pascaline Lécorché se présente avec comme suppléante, Pauline Rossell, militante du collectif MadMars (Printemps Marseillais). Le duo soutenu par le Parti Socialiste s’inscrit dans la coalition du Nouveau front populaire qui rassemble le Parti Communiste, Les Écologistes, La France Insoumise, Génération•s et la Gauche Républicaine et Socialiste.

Lancement de la campagne de Pascaline Lécorché soutenue par les forces de gauche dont denombreux élus du printemps Marseillais (Crédit Shannon)

