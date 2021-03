Les crises que nous vivons sont sanitaires, économiques et écologiques. Elles reflètent un divorce croissant de notre société mondialisée, urbanisée, financiarisée d’avec la nature, la biodiversité, le climat. Le biomimétisme nous invite à nous inspirer du vivant pour faire émerger des solutions qui ne doivent pas simplement être durables, mais régénératrices des atteintes à notre écosystème de vie. C’est un chemin, une recherche, une éthique, des politiques « pour agir par, avec et pour le vivant ».

Gomet’ s’y engage avec :

Emmanuel Delannoy qui explore, depuis plus de vingt ans, les zones de friction et les convergences possibles entre économie et biodiversité. Consultant associé chez Pikaia, il est déjà l’auteur de deux ouvrages publiés aux éditions Wildproject : L’économie expliquée aux humains (2011) et Permaéconomie (2016). Nous l’accueillons à l’heure où sort son dernier manifeste : Biomimétique – Répondre à la crise du vivant par le biomimétisme (Éditions Rue de l’échiquier). Avec lui quatre autres personnalités apporteront leur regard et leur expérience puisés dans le monde du vivant et de la nature : Anne Claudius-Petit, conseillère régionale présidente de l’Arbe, Agence régionale de la biodiversité et de l’environnement, Patricia Ricard, présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard, Emmanuelle Ledoux, directrice générale de l’Institut national de l’économie circulaire et Olivier Bocquet, architecte chez Tangram.

Rendez-vous en ligne via zoom vendredi 19 mars à 11 heures pour ce nouveau grand débat organisé par la rédaction de Gomet’. Nos grands débats sont réservés à nos abonnés et ouverts à des invités qui en font la demande. Inscription et demande d’invitation : contact@gomet.net

Liens utiles :



> [Grand débat] Mobilités actives, comment accélérer à Aix Marseille Provence

> Tous nos précédents grands débats